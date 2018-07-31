Стало известно, сколько будет судей в антикоррупционном суде

Во вторник, 31 июля, Высший совет правосудия определил, что в Высшем антикоррупционном суде будет 39 судей. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"23 июля 2018 года в Высший совет правосудия поступило обращение Председателя Государственной судебной администрации Украины от 20 июля 2018 года № 8-13463/18 с предложением согласовать количество судей в Высшем антикоррупционном суде - 39 штатных единиц, из которых 12 - должности судей Апелляционной палаты этого суда. Учитывая указанное, Высший совет правосудия решил согласовать количество судей в Высшем антикоррупционном суде - 39 штатных единиц, из которых 12 - количество штатных единиц судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

Согласно части первой статьи 5 Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" количество судей Высшего антикоррупционного суда определяется в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" в пределах расходов, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на содержание этого суда, и с отдельным установлением, в пределах количества судей Высшего антикоррупционного суда, количества судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Согласно части шестой статьи 19 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" количество судей в суде определяет Государственная судебная администрация Украины по согласованию с Высшим советом правосудия с учетом судебной нагрузки и в пределах расходов, определенных в Государственном бюджете Украины на содержание судов и оплату труда судей.

Напомним, 7 июля Верховная Рада поддержала законопроект о Высшем антикоррупционном суде, а 21 июля – законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.