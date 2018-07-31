Боевики 9 раз обстреляли позиции ООС

Сегодня, 31 июля, с 7 до 18 часов российские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, но не применяли тяжёлое вооружение. Об этом сообщается в Facebook пресс-центра Операции Объединенных сил.
"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Новомихайловка, Опытное, Павлополь и Гнутово", - говорится в сообщении.
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Один украинский военный ранен, потери врага уточняются.
Ранее сообщалось, что украинские военные провели учения на Азовском море.