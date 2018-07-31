С 1 августа 2018 года начинается отключение аналогового телевидения в Украине.

Завтра жители Киева и Кировоградской области не смогут принять сигнал телеканалов на обычную комнатную антенну, а с 1 сентября и жители всей страны.

Согласно проекту, аналог останется только на территориях со специальным режимом вещания и на приграничных территориях. Кроме того, им же предусмотрено выделение из бюджета 260 млн грн для строительство новой цифровой эфирной сети на базе государственного концерна КРРТ.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию призывает телерадиокомпании приобщиться к информированию телезрителей относительно этого события и размещать в своем эфире соответствующую информацию.

Регуляторный орган обратился к дистрибьюторам крупнейших торговых марок, которые поставляют на украинский рынок преобразователи цифрового сигнала, чтобы они максимально обеспечили торговые сети необходимым оборудованием.

Решение по отказу распространения телевизионного сигнала в аналоговом формате неоднократно переносилось.

Украина еще в 2006 году обязалась осуществить полный переход от аналогового к цифровому телерадиовещанию до июня 2015 года.

Напомним, в Украине частично прекратили трансляцию "UA:Первого".