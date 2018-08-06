Задача маневров – отработка практических действий по управлению во время выполнения задач

В Вооруженных силах Украины проводится комплекс учений "Спека-2018".

Об этом сообщает Управление связей с общественностью ВСУ.

Учения проводятся по единому замыслу и под общим руководством начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко.

"По замыслу предполагается отработка штабами и воинскими частями всех видов и родов войск Вооруженных сил Украины практических действий по управлению во время выполнения задач в разных регионах Украины, в частности, относительно ведения территориальной обороны”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что основное внимание будет сосредоточено на юго-восточном и южном направлениях. Завершится комплекс учений “Спека-2018” стратегическим командно-штабным учением в сентябре этого года.

К выполнению задач будут привлечены Силы специальных операций, которые в течение двух лет существования приобрели основные оперативные способности.







Фото: Минобороны Украины

Напомним, украинские танкисты провели учения на берегу Азовского моря.