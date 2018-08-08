В учебном центре "Десна" застрелился призывник

В учебном центре "Десна" военнослужащий срочной службы покончил с собой на боевом посту. Про это сообщают в пресс-службе центра в Facebook.
Сообщается, что инцидент произошел внезапно, никаких предпосылок не было. Военнослужащий сделал доклад о порядке на службе и застрелился.
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"Солдат срочной службы одной из частей нашего учебного центра совершил самоубийство во время несения караульной службы. Никаких предвестников беды не было", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте события работают правоохранители и следственная группа, выясняют все обстоятельства случившегося.
Напомним, утром 30 апреля на Донбассе из-за неразделенной любви совершил самоубийство украинский военнослужащий.