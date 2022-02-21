Модельный агент, обвиняемый по делу Эпштейна, покончил с собой в тюремной камере

Модельный агент Жак-Люк Брюнель, который предположительно выбирал девушек для сексуального преступника Джеффри Эпштейна, покончил с собой в тюремной камере

Французский телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что в парижской тюрьме "Санте" найден мертвым 74-летний основатель MC2 Model Management Жак-Люк Брюнель. Его агентство связывают с именем покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сутенерстве, растлении малолетних, принуждении к занятию проституцией несовершеннолетних. По версии следствия, именно Жак-Люк Брюнель подбирал девушек для Эпштейна, который "сдавал" их в аренду влиятельным политикам и известным звездам шоу-бизнеса.

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Брюнеля арестовали в декабре 2021 года в парижском аэропорту. Бывшие топ-моделели обвиняли его в изнасилованиях.

Как писал ранее Фокус, сын Елизаветы II принц Эндрю оказался в центре скандала, связанного с Эпштейном. Герцога Йоркского подозревают в изнасиловании американки Вирджинии Джуффре, когда та была несовершеннолетней. По последним данным, сторонам удалось договориться. Королева Великобритании планировала выплатить моральную компенсацию и сделать значительный денежный взнос в фонд Джуффре.