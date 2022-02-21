Модельний агент, обвинувачений у справі Епштайна, наклав на себе руки в тюремній камері

Модельний агент Жак-Люк Брюнель, який імовірно вибирав дівчат для сексуального злочинця Джеффрі Епштайна, наклав на себе руки d тюремній камері

Французький телеканал BFMTV із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомив, що в паризькій в'язниці "Санте" знайдено мертвим 74-річного засновника MC2 Model Management Жака-Люка Брюнеля. Його агентство пов'язують із ім'ям покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштайна, якого звинувачували в сутенерстві, розбещенні малолітніх, примушенні до проституції неповнолітніх. За версією слідства, саме Жак-Люк Брюнель підбирав дівчат для Епштайна, який "здавав" їх в оренду впливовим політикам і відомим зіркам шоу-бізнесу.

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Брюнеля заарештували в грудні 2021 року в паризькому аеропорту. Колишні топмоделі звинувачували його в зґвалтуваннях.

Як писав раніше Фокус, син Єлизавети II принц Ендрю опинився в центрі скандалу, пов'язаного з Епштайном. Герцога Йоркського підозрюють у зґвалтуванні американки Вірджинії Джуффре, коли вона була неповнолітньою. За останніми даними, сторонам вдалося домовитись. Королева Великобританії планувала виплатити моральну компенсацію та зробити значний грошовий внесок у фонд Джуффре.