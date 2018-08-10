Турчинов обещает повысить зарплаты военнослужащим

Сначала контрактникам и офицерам, потом - чиновникам

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что достойное финансовое обеспечение украинских военнослужащих должно быть приоритетом для государства. Об этом он сказал во время пребывания в районе проведения ООС, сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что наряду с этим, на совещании с руководством Министерства обороны, командованием ООС, руководителями Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Национальной гвардии затрагивался вопрос улучшения материально-технического обеспечения военнослужащих ВСУ и других силовых структур. По словам Турчинова, это является необходимым условием для сохранения профессионального ядра армии.

Он также подчеркнул, что финансовое обеспечение солдат-контрактников и офицеров "должно приоритетно расти в сравнении с зарплатами чиновников и других получателей бюджетных средств".

"Сейчас идет формирование бюджета на следующий год, и, соответственно, подготовка Советом национальной безопасности и обороны оборонного бюджета страны, где этот вопрос должен быть четко отражен", - сказал Турчинов. Он также выразил надежду, что Верховная Рада поддержит оборонный бюджет страны на 2019 год.

В Министерстве обороны выступают за увеличение с 1 октября 2018 года минимального денежного обеспечения рядовому составу – до 9 тыс. грн, а офицерскому составу – до 15,3 тыс. грн.

Напомним, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее заявил, что Россия может задействовать против Украины около 260 тыс. военных.