Закрывшему дело Кернеса судье грозит уголовная ответственность, - ГПУ

Против судьи Андрея Антонова, который закрыл дело против городского головы Харькова Геннадия Кернеса, в ГПУ планируют открыть производство.



Об этом заявила заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская, сообщает Lb.ua.



"Согласно рапорту прокурора, который принимал участие в данном судебном процессе, мы сейчас решаем вопрос о внесении ведомостей в ЕРДР по ч.2 ст.375 Уголовного кодекса Украины - постановление судьей заведомо незаконного решения", - заявила она.

Кроме того, Стрижевская добавила, что обвинение будет подавать апелляционную жалобу на решение Киевского районного суда Полтавы и рассчитывает на ее удовлетворение, так как, по ее мнению, судья мотивировал свое решение о закрытии дела Кернеса "абсолютной чушью".



"Процедура отказа от обвинения предусмотрена в статье 340 КПК и она имеет четко определенные границы. Извините, фантазии о неявке, хотя прокурор не явился по объективным причинам, не являются основанием считать это отказом от обвинения", - сказала Стрижевская.

Отметим, сегодня, 10 августа, Киевский районный суд Полтавы закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении и угрозах убийством сторонникам Евромайдана зимой 2014 года.