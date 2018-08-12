Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » В России опровергли освобождение Сенцова
Освобождение заложников Кремля

В России опровергли освобождение Сенцова

В России опровергли освобождение Сенцова
Олег Сенцов/Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Политзаключенный по-прежнему остается в колонии в Лабытнанги

12.08.18 47
000

Украинский политзаключенный Олег Сенцов не покидал колонии в Лабытнанги и не вылетал из Салехарда на самолете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.

Ранее российская журналистка Виктория Ивлева у себя в Facebook заявила, что Сенцова вывезли из Салехарда. 

"Олег, кажется, спасен! В 23:00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка - Киев. Все!", - написала она.

Однако позже она добавила, что это информация не подтверждается.

"У меня нет больше никакой информации о самолете и об Олеге, и я, если честно, начинаю подозревать, что над нами, возможно, нехило посмеялись, увы. Пожалуйста, будьте спокойны. Утром все равно что-то выяснится", - написала она.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына. 

8 августа сестра режиссера Наталья Каплан, сообщила, что Сенцов в письме ей написал, что конец близок.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИНастало время высказаться Америке: на сайте Белого дома появилась петиция с призывом спасти СенцоваВ РФ утверждают, что вес Сенцова в норме
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 15087
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 11174
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12094
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 21462
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13057
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 27878
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 14695
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 26537
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6158
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 15163
  1. Украина даст воду в Крым в обмен на Кубань, - Омелян 4913 / 5989
  2. Украинские археологи обнаружили могилу уважаемой ведьмы 3743 / 4407
  3. Алиментщик Антин Мухарский навсегда покидает Украину 2082 / 2399
  4. На Земле началось последнее солнечное затмение в 2018 году 1941 / 2158
  5. Лайма Вайкуле призналась, почему отказывается петь в Крыму 1920 / 2219
  6. Закупленные Львовом старые берлинские трамваи не могут открывать двери 1914 / 2696
  7. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 1804 / 7718
  8. Названо самое быстрое существо на Земле 1784 / 2090
  9. Волкер: Кадры ОБСЕ подтверждают, что Россия продлевает конфликт на Донбассе 1735 / 2164
  10. Сорвавшийся с цепи. Что стоит за намерением Илона Маска выкупить акции Tesla 1598 / 1722
  1. Украина даст воду в Крым в обмен на Кубань, - Омелян 11 / 5989
  2. Волкер: Кадры ОБСЕ подтверждают, что Россия продлевает конфликт на Донбассе 10 / 2164
  3. Сорвавшийся с цепи. Что стоит за намерением Илона Маска выкупить акции Tesla 6 / 1722
  4. Лайма Вайкуле призналась, почему отказывается петь в Крыму 5 / 2219
  5. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 5 / 12587
  6. Общественная деактивация. Почему в Украине участились нападения на гражданских деятелей 5 / 1663
  7. Украинских раненых в Иловайске добивали, - ООН 4 / 7718
  8. Мария Деригина: "Доходные сайты — это новый перспективный вид инвестиционной деятельности, доступный для всех" 4 / 988
  9. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ 4 / 2804
  10. Позолоченный теленок. Как Hyundai Santa Fe шел к четвертому поколению, и что он предложит украинским автомобилистам 3 / 1024
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.