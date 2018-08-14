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Главная » Страна » Украина и Израиль заявили о важности скорейшего подписания соглашения о ЗСТ

Украина и Израиль заявили о важности скорейшего подписания соглашения о ЗСТ

Украина и Израиль заявили о важности скорейшего подписания соглашения о ЗСТ
Фото: пресс-служба Президента Украины

Порошенко выразил беспокойство из-за отказов гражданам Украины во въезде на территорию Израиля

14.08.18 8
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В ходе встречи президента Украины Петра Порошенко с министром по вопросам охраны окружающей среды, министром по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль Зеэвом Элькиным, обе стороны заявили о важности подписания соглашения о свободной торговле между странами. Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

Отмечается, что Порошенко акцентировал внимание на активизации политического диалога с Израилем. Как сообщается, стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Израилем и отметили значительные перспективы для его дальнейшего развития.

"В связи с этим договорились о необходимости скорейшего подписания соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем", - говорится в сообщении.

Порошенко, кроме того, выразил обеспокоенность из-за случаев отказов гражданам Украины въезда на территорию Израиля, несмотря на то, что между странами существует безвизовый режим. Президент Украины призвал израильскую сторону принять все возможные меры для улучшения ситуации в этом вопросе.

Напомним,  во время заседания совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества на политическом уровне была согласована готовность соглашения о свободной торговле.

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