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Главная » Страна » Документ В Кремле заявили, что Сенцов сам должен попросить о помиловании
Освобождение заложников Кремля

Документ В Кремле заявили, что Сенцов сам должен попросить о помиловании

<span class="label red">Документ</span> В Кремле заявили, что Сенцов сам должен попросить о помиловании
Олег Сенцов / Фото: Телеграф

Освобождать украинского режиссера российские власти не планируют

14.08.18 79
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Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ, должен сам попросить о помиловании для начала соответствующей процедуры. Об этом говорится в ответе матери политзаключенного Людмиле Сенцовой от Управления по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ, передает Громадське.

В администрации заявили, что просьбу матери направили временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого округа для ее предварительного рассмотрения.

"Вместе с тем объясняем, что в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации ... процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, в которой он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание", - говорится письме.

Сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что этот ответ свидетельствует о том, что Олега освобождать в Кремле не собираются.

"Реакция матери на это достаточно неплохая. Мне кажется, что она просто не осознала суть документа. Мы с адвокатом будем думать, что делать дальше. Олег однозначно не будет писать прошение о помиловании. Могу сказать, что такой ответ свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются. Они до сих пор называют его гражданином России и дали понять, что просьба матери (о помиловании - ред.) не сработала", - сказала Каплан.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына. 

8 августа сестра режиссера Наталья Каплан, сообщила, что Сенцов в письме ей написал, что конец близок.

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