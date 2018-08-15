Обменять себя на украинских политзаключенных попросили еще восемь россиян, - Денисова

В среду, 15 августа, еще восемь граждан РФ, находящихся в местах лишения свободы в Украине, написали заявления на имя Владимир Путина с просьбой обменять их на украинских политзаключенных. Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы заключенные граждане РФ продолжают предоставлять заявления на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - написала она.

Сегодня такие заявления написали Вячеслав Высоцкий, Валерий Иванов, Александр Валехидис, Владислав Гречин, Виктор Агеев, Олег Доронин, Денис Сидоров и Евгений Шаталов.

Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, который направит их дипломатической почтой в администрацию президента РФ.

Ранее такие заявления написали гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, и Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые сейчас находятся в Лукьяновском СИЗО.