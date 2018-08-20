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Главная » Страна » В Запорожской области волки от жажды поедают арбузы

В Запорожской области волки от жажды поедают арбузы

В Запорожской области волки от жажды поедают арбузы
Фото: Новости Бильмак

Местные жители решили ничего не предпринимать

20.08.18 318
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В Запорожской области хозяева бахчевых хозяйств стали замечать, что арбузы ест неизвестное животное. Следы, оставленные на земле, походили на собачьи, но были больше.

Об этом сообщает Районка.

Жители окрестностей с. Смирново решили подежурить у бахчи и обнаружили, что арбузы приходит есть волчица с волчатами. Засуха привела к тому, что животные в поисках воды добрались до ягод.

По словам местных жителей, волчица не агрессивная, а наоборот, пугливая и осторожная. В соседних селах волки - частые гости. Люди стараются соблюдать осторожность. 

Напомним, 7 августа, в селе Снигиревка Николаевской области полицейские и охотник спасли людей от взбесившегося быка. 

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