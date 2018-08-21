Россия задержала для досмотра в Азовском море уже около 150 иностранных суден, - Погранслужба

Следующие в украинские порты корабли по несколько дней ждут разрешения на прохождение через Керченский пролив

Российские пограничники задержали для досмотра около 150 иностранных судов, следующих в украинские порты на Азовском море. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"У меня нет точных данных, но (были задержаны) около 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты. При чем тенденция сохраняется: российские пограничники продолжают осматривать те суда, которые следуют в украинские порты на Азовском море", - отметил он.

Кроме того, российские пограничники очень долго предоставляют разрешения на прохождение через Керченский пролив. Корабля иногда приходится ждать по несколько дней. При этом российские суда проходя через пролив фактически без задержек.

"Иногда при этом сами члены судовой команды рассказывают нам, что суда, следующие в российские порты на Азовском море, проходят фактически без задержек, а те суда, которые следуют в украинские порты, вынуждены длительное время ожидать разрешения диспетчера о прохождении именно по Керченскому проливу", - рассказал Слободян.

Также он добавил, что россияне часто задерживают для досмотра корабли в зонах, недоступных для патрулирования украинскими пограничниками.

Напомним, экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский считает, что Россия устраивает массовые проверки торговых кораблей в Азовском море, для того чтобы надавить на Украину и обеспечить таким образом водоснабжение аннексированного Крыма.