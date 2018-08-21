Российская сторона отказалась обсуждать обмен заключенными с Украиной, – Геращенко

Российская сторона отказалась от инициативы Украины встретиться в Минске для обсуждения передачи РФ 36 российских граждан в обмен на украинцев.
Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
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"К сожалению, российская сторона и омбудвумен РФ Татьяна Москалькова отвергли инициативу встретиться в Минске и обсудить инициативу Украины передачи РФ 36 ее граждан в обмен на политзаключенных Кремля. России граждане просто не нужны", – отметила Геращенко.
Она уточнила, что проинформировала представителей РФ и ОБСЕ, что 22 россиянина, осужденных в Украине за подготовки терактов, диверсии, шпионаж, участие в незаконных вооруженных формированиях и военных действиях, написали обращение к президенту РФ Путину с просьбой переместить их в Россию, в обмен на украинцев, находящихся в российских тюрьмах.