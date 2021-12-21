Одно дело. Соратница Порошенко не ответила на вопрос о справедливости подозрения Медведчуку (видео)

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и пятый президент Украины Петр Порошенко проходят обвиняемыми по одному делу – незаконной поставке угля из ОРДЛО. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко устроили словесную перепалку на программе "Свобода слова на ICTV", которая вышла в YouTube 20 декабря.

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Геращенко долго рассказывала о невиновности пятого президента Украины Петра Порошенко, которому вчера подписали подозрение в государственной измене. Нардеп утверждала, что он вернется в Украину и "не будет подыгрывать президенту Украины Владимиру Зеленскому и Госбюро расследований.

Верещук в ответ спросила у нее, справедливо ли нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку вручили подозрение в госизмене.

"Короткий вопрос, госпожа Ирина, скажите пожалуйста, Медведчуку справедливо выписали подозрение? Вы работали с ним в 2014-м году и говорите, что там не только Порошенко был", – отметила министр.

[ + – ] Вопрос к Геращенко звучит на 46-й минуте

Вместо того, чтобы ответить прямо и по сути, Геращенко начала обращаться к украинцам.

"Госпожа, которая представляется вице-премьером по вопросам реинтеграции, получила должность, чтобы просто критиковать Порошенко", – заявила политик.

Далее Геращенко продолжила уходить от ответа на поставленный вопрос, несмотря на то, что Верещук многократно его повторила.

В конце выступления нардеп решила сменить тему и задала министру встречный вопрос о выделении миллиардов гривен из бюджета на телеканал "Дом".

Напомним, что Порошенко и Медведчук проходят обвиняемыми в деле о госизмене. Двух политиков обвиняют в подрыве энергетической безопасности Украины и участии в незаконных поставках угля из ОРДЛО в Украину.

Медведчук получил подозрение по этим обвинениям в октябре этого года, а Порошенко — 20 декабря.

По версии СБУ, Порошенко имел непосредственное отношение к срыву поставки угля из ЮАР в Украину и благодаря его действиям боевики на Донбассе получили 200 млн гривен.

Ранее Порошенко проигнорировал следователей ГБР, которые пытались вручить ему повестку. Нардеп быстро сел в автомобиль возле Верховной Рады и уехал.