Одна річ. Соратниця Порошенко не відповіла на питання щодо справедливості підозри Медведчуку (відео)

Нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук та п'ятий президент України Петро Порошенко проходять обвинуваченими в одній справі – незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Віцепрем'єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко влаштували словесну суперечку на програмі "Свобода слова на ICTV", яка вийшла у YouTube 20 грудня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Геращенко довго розповідала про невинність п'ятого президента України Петра Порошенка, якому вчора підписали підозру у державній зраді. Нардепка стверджувала, що він повернеться в Україну і "не підіграватиме президентові України Володимиру Зеленському та Держбюро розслідувань.

Верещук у відповідь запитала, чи справедливо нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку вручили підозру у держзраді.

"Коротке питання, пані Ірино, скажіть будь ласка, Медведчуку справедливо виписали підозру? Ви працювали з ним у 2014-му році і кажете, що там не тільки Порошенко був", – зазначила міністр.

[ + – ] Запитання до Геращенко звучить на 46-й хвилині

Замість відповісти прямо і по суті, Геращенко почала звертатися до українців.

"Пані, яка представляється віце-прем'єром з питань реінтеграції, отримала посаду, щоби просто критикувати Порошенка", — заявила політик.

Далі Геращенко продовжила уникати відповіді на поставлене запитання, незважаючи на те, що Верещук багаторазово його повторила.

Наприкінці виступу нардепка вирішила змінити тему та поставила міністру зустрічне питання про виділення мільярдів гривень з бюджету на телеканал "Дім".

Нагадаємо, що Порошенко та Медведчук проходять обвинуваченими у справі про держзраду. Двох політиків звинувачують у підриві енергетичної безпеки України та участі у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО в Україну.

Медведчук отримав підозру за цими звинуваченнями у жовтні цього року, а Порошенко – 20 грудня.

За версією СБУ, Порошенко мав безпосереднє відношення до зриву постачання вугілля з ПАР в Україну та завдяки його діям бойовики на Донбасі отримали 200 млн гривень.

Раніше Порошенко проігнорував слідчих ГБР, які намагалися вручити йому повістку. Нардеп швидко сів у автомобіль біля Верховної Ради та поїхав.