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Главная » Стиль жизни » Культура » Фестивали в Украине. Топ-10 событий этого лета
Фестивали в Украине. Топ-10 событий этого лета
Фото: gq.ru

Фестивали в Украине. Топ-10 событий этого лета

Прожить незабываемое, насыщенное впечатлениями и миллионами селфи лето за пределами Украины могут не все. Фокус подобрал топ-10 событий, где можно получить удовольствий и эмоций не меньше, чем в европейском туре

Дарья Тарасова - 11.06.17 121
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Одесский Международный кинофестиваль (ОМКФ)

С 14 по 22 июля Одесса традиционно, превратится в кинематографическую Мекку. На главной профессиональной площадке страны украинские и зарубежные киношники покажут эксклюзивные премьеры своих фильмов, проведут многочисленные мастер-классы и создадут атмосферу ощущения настоящего кино. Участники будут сражаться за победу в трёх номинациях: Международная, Национальная и Конкурс европейского документального кино. В составе жюри 8-го ОМКФ будет ирландский актёр Эйдан Тёрнер, прославившийся ролью гнома Кили в трилогии режиссёра Питера Джексона "Хоббит". Участников ждут питчинги, презентации, дискуссии, образовательные секции и, конечно же, вечеринки. Но не стоит думать, что этот праздник жизни лишь для кинематографистов. Если вы любите и цените интеллектуальное кино, то в рамках фестиваля есть романтичная возможность сходить в огромный кинотеатр под открытым небом с видом на море прямо на Потёмкинской лестнице. Ежегодно этот кинотеатр собирает порядка 15 000 зрителей. Посетить ОМКФ стоит хотя бы потому, что это один из самых крупных зрительских кинофестивалей в Восточной Европе, ну и ещё, чтобы знать, какие фильмы потом советовать друзьям. Фестивальный абонемент с правом посещения всех дневных и вечерних кинопоказов, мастер-классов и творческих встреч в течение девяти фестивальных дней стоит от 1000 до 15 000 грн. За VIP-абонементы с правом посещения торжественных церемоний открытия и закрытия кинофестиваля, официальных приёмов, всех дневных и вечерних кинопоказов нужно будет выложить 20 000–30 000 грн. Если же возможности посвятить все девять дней кинематографическому искусству нет, но есть желание посмотреть определёный фильм, есть опция покупки билетов на отдельные показы.

Zaxidfest

В этом году фестиваль стартует 18 августа и продлится три дня. Лучшие представители всех музыкальных направлений соберутся в селе Родатычи неподалёку от Львова. Все три концертных дня будут заполнены выступлениями различных групп и исполнителей, а проживание организуют в палаточном городке. Те, кто приедет в Западную Украину на Zaxidfest 2017, увидят свыше 50 украинских и зарубежных исполнителей, услышат более 60 часов музыки на трёх сценах, оценят 800 кВт сценического света. В этом году на главной сцене выступят британская рок-группа Editors, американские альтернативные рок-н-ролльщики Breaking Benjamin, российский рэпер Noize MC, украинская рок-группа O.Torvald, драм-н-бейс-группа из Великобритании The Qemists и многие другие. Организаторы подчёркивают: музыкальные предпочтения не имеют значения, поскольку на фесте будут представлены многие музыкальные стили в режиме нон-стоп. На Zaxidfest вы можете приехать в любом образе — Человека-Паука, Супермена или Золушки. Билеты — от 660 до 4000 грн.

Alfa Jazz Fest

Джазовать в этом году украинцы будут с 23 по 27 июня во Львове. На Международном джазовом фестивале, который традиционно пройдёт в формате open-air на трёх сценах города, выступят лучшие музыканты со всего мира. Во время фестиваля пройдут джем-сейшены, мастер-классы, автограф-сессии мировых звёзд, джазовые кинопоказы раритетных видео и фильмов. Кроме этого, состоится вручение Международной музыкальной премии Alfa Jazz Fest Awards им. Эдди Рознера (в прошлом году её заслуженно получил Пэт Метини). На Alfa Jazz Fest съедутся украинские политики, селебрити, бизнесмены. В этом году выступят Gordon Goodwin’s Big Phat Band, Buika, Avishai Cohen & INSO-Lviv Orchestra, Yellowjackets, China Moses, Chucho Valdés Quartet, Gregory Porter, Herbie Hancock, Mare Nostrum (Paolo Fresu — Richard Galliano — Jan Lundgren), Chick Corea Electric Band (Dave Weckl, John Patitucci, Eric Marienthal, Frank Gambale) и многие другие исполнители, от имён которых ценители джаза приходят в восторг. На официальных ресурсах билеты уже распроданы, но есть шансы найти что-то у перекупщиков. Главное — не отчаиваться, и всё будет Jazz!

Atlas Weekend

Один из самых громких музыкальных фестивалей лета, хотя бы потому, что в этом году хедлайнерами Atlas Weekend станут легендарные The Prodigy. Мероприятие пройдёт в Киеве на ВДНХ с 28 июня по 2 июля. Организаторы обещают 5 дней нон-стоп музыки, 200 артистов, 8 разноформатных сцен на 80 гектарах  территории и 30 развлекательных локаций. Среди исполнителей — сумасшедшие британцы Kasabian со своим новым альбомом For Crying Out Loud, а также Röyksopp, John Newman, Three Days Grace, Nothing But Thieves, Alex Clare, "Бумбокс", The Hardkiss, Monatik, Brainstorm, Noize MC и многие другие. Запланированы панельные дискуссии, лекции, мастер-классы украинских и зарубежных исполнителей. Билеты — от 300 до 5000 грн.

"Файне місто"

20—23 июля на ипподроме в Тернополе состоится юбилейный фестиваль "Файне місто". Главный его слоган — "Територія вільних людей". В этом году фестиваль пройдёт уже в 5-й раз. Организаторы обещают, что на мероприятии выступят представители всех направлений — от фолка и попа до инди и альтернативы. На шести сценах под открытым небом лучшие отечественные и иностранные группы, а также хедлайнеры мирового масштаба презентуют свои шоу. Выступят легендарные немцы Guano Аpes, финские рокеры Poets of the Fall, британская группа Skindred, а также "Ляпис 98", "ТНМК", "Брати Гадюкіни", "Эллизиум" и многие другие. Кроме концертной программы посетителей по традиции ожидают разные развлекательные локации: спортзоны, артзоны, салон красоты, велопрокат, кинопоказы, литературные зоны, лектории, уличные театры, детские зоны, игровые зоны, аттракционы, караоке, мастер-классы и экскурсии. Билет стоит 820 грн, абонемент в палаточный городок — 200 грн.

Odessa Classic

Для ценителей классической музыки Одесса в этом году подготовила особое событие — Международный фестиваль Odessa Classic. С 7 по 13 июня украинцев ждут выступления виртуозов не только из Украины, но и из Европы, которые пройдут на двух основных сценах города — в Одесской филармонии и в Национальном академическом театре оперы и балета. Гости фестиваля услышат звёзд с мировым именем, таких как Даниэль Хоуп, Вадим Репин, Себастиан Кнауэр, Алексей Ботвинов, Давид Орловски Трио и многие другие. Уникальность мероприятия состоит не только в особенной концентрации большого количества классических музыкальных талантов в одном городе, но и в финансовой доступности. Организаторы обещают, что цены на билеты будут стоить всего лишь 50 грн. А концерты под открытым небом, выставки и встречи с музыкантами в рамках фестиваля пройдут абсолютно бесплатно.

Z-games

C 21 по 28 августа все экстремалы страны соберутся в Одесской области на самом масштабном и драйвовом фестивале экстремальных игр Z-games. Точное место сбора организаторы держат в секрете, но обещают, что будет очень круто. Здесь объединятся воедино музыка и спорт. Новички смогут попробовать себя, а профессионалы — проявить в самых разных видах спорта. Это и скейтбординг, и БМХ, и скалолазание, и паркур, и кайтсёрфинг и многое другое, от чего захватывает дух. Ну и, конечно же, пляжные вечеринки до утра, романтические прогулки по морю. Билеты на этот праздник экстрима и абсолютного отрыва от реальности — от 799 до 1100 грн.

Koktebel Jazz Festival

C 24 по 27 августа город Черноморск в Одесской области традиционно накроет волной качественной музыки. Но не стоит думать, что Koktebel Jazz Festival — сплошной джаз. Этот популярный морской open-air-фестиваль принимает на своих сценах и многих других исполнителей, включая такие направления, как этно-хаус, балканские мотивы, электроника, фолк, рок и т. д. Организаторы обещают, что стиль музыки перестанет иметь значение, когда музыканты "дадут джазу" на фестивале, поскольку у них в крови дух джаза, что гораздо важнее. Исполнителей объявят в начале июля, но они точно будут на уровне с теми, кто выступал в разные годы. А это Goran Bregovic, The Cinematic Orchestra, Parov Stelar, Nino Katamadze, "Аквариум", Bonobo, Telepopmusik, Red Snapper, Patrick Wolf, Submotion Orchestra, Billy’s Band, The Tiger Lillies, De Phazz, "ВВ", "Серебряная Свадьба", "ДахаБраха" и многие другие. Билеты можно приобрести уже сейчас от 390 до 1090 грн.

"Бандерштат"

Фестиваль, который позиционирует себя как самый патриотический open-air, пройдёт в селе Рованцы (Луцк) с 4 по 6 августа. Здесь разместят тяжёлую, тихую и главную сцены, специальные локации для мастеров, музыкантов и литераторов. Будет работать также палаточный городок. Организаторы анонсируют "Бандерштат" как единственный безалкогольный рок-фестиваль. В этом году не будет ночных сцен. Среди артистов, которые уже подтвердили своё участие, — "Тартак", "ВВ", "Крихітка", Vivienne Mort, "Бумбокс", All Faces Down (Австрия), Braincoats (Швеция), Septa Dead Like Juliet (Италия), Akute (Беларусь) и др. Кроме этого, будет проведён конкурс новичков, которые cмогут выступить на одной из сцен вместе со звёздами электронной музыки. Но самое интересное, что в этом году к фестивалю планируют привлечь политиков. Организаторы хотят предложить Михеилу Саакашвили, Юлии Тимошенко, Андрею Садовому, Андрею Билецкому стать участниками "Бандерштата". Билеты на фестиваль продаются по 450 грн.

Гастроли в Украине

Если же у вас нет возможности выделить пару дней и поехать на фестиваль, но очень хочется получить массу положительных эмоций, расстраиваться не стоит. Этим летом в Киев приедут с гастролями звёзды мировой величины. 26 июня популярная американская группа Evanescence порадует украинцев сольным концертом. Билеты — по 1280 грн. 27 июня LP (Лаура Перголицци) — автор мировых хитов Рианны, Кристины Агилеры, Шер и Backstreet Boys — сыграет свой первый сольный концерт в Украине. Билеты — от 300 до 4000 грн. 19 июля легендарные британцы Depeche Mode будут разрывать НСК "Олимпийский" со своим новым альбомом Global Spirit. Билеты — 890–3990 грн. Ну а 2 августа в Киев приедет легендарный и, без преувеличения, самый эпатажный Marilyn Manson. Мистические музыканты группы будут уже во второй раз шокировать и удивлять украинцев. Первый визит Marilyn Manson состоялся в 2012 году. На этот раз музыканты представят украинцам свой новый альбом Say10, релиз которого состоялся 14 февраля этого года. Стоимость билетов — 1190–2100. Есть одна проблема: на многие концерты в официальных точках продаж билеты уже фактически раскуплены, так что придётся включать смекалку и искать их всеми возможными способами. Но это того точно стоит!

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