В ночь на 9 июля в возрасте 87 лет ушел из жизни известный советский художник Илья Глазунов.
Об этом сообщила супруга художника Инессу Орлову.
Илья Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде.
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Глазунов известен своими иллюстрациями к книгам русских классиков и историческими полотнами, которые принесли ему известность в 70-х годах.
Первая выставка живописца прошла в начале февраля 1957 года.
Напомним, российский художник-акционист получил политубежище во Франции.