"Игра престолов" не вошла в число номинантов на "Эмми"

Организаторы телевизионной премии "Эмми" объявили номинантов в рамках 69-й церемонии награждения.

В список впервые в своей истории не вошел сериал "Игра престолов".

Связано это с тем, что в этом году премьера сериала пройдет 17 июля, позже объявления номинантов.

Больше всего номинаций — сразу 22 — в 2017 году собрали сериал HBO "Мир Дикого Запада" (Westworld) и юмористическое телешоу Saturday Night Live телеканала NBC.

Кевин Спейси за роль в сериале "Карточный домик" получил десятую в карьере номинацию.

Напомним, Черчилль в исполнении Гарри Олдмена появится в "Темных временах".