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Главная » Стиль жизни » Культура » 60 лет назад Америка узнала Лолиту

60 лет назад Америка узнала Лолиту

60 лет назад Америка узнала Лолиту

Роман целый год возглавлял список бестселлеров, побив рекорд "Унесенных ветром"

18.08.17 22
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В 1958 году в этот день в США вышел в свет скандально известный роман Владимира Набокова "Лолита".

Книга принесла автору мировую славу, освободила его от всех житейских проблем, от необходимости преподавать ради заработка. Писателя–эмигранта, подписывавшего первые романы псевдонимом В. Сирин, не печатали в СССР, но и в русском зарубежье его не все принимали.

Книгу, которую писатель считал лучшим своим произведением, надо было еще издать. Задолго до выхода в свет она обрела репутацию книги о недостойной, но испепеляющей страсти. От издателей следовали отказ за отказом. Сам Набоков поначалу был готов издать ее анонимно, но этого не позволяли американские законы, или под псевдонимом, что все равно вызвало бы скандал, словно признание автора в осознании непристойности произведения.

Тогда появился парижский издатель Морис Жиродиа, выпускавший литературу на английском языке, не прошедшую цензурные рогатки в Англии и США. Среди его авторов были имевшие тогда сомнительную репутацию Генри Миллер, Сэмюэл Беккет, Уильям Берроуз, но Набокову выбирать не приходилось.

В сентябре 1955 года "Лолиту" напечатали в Париже. Покупали книжку американские и английские туристы, прочитавший ее писатель Грэм ГРИН назвал роман книгой года. Но в Англии раздавались и самые громкие протесты, под нажимом британского министерства внутренних дел французские власти даже запретили печатать книгу, которую после такой рекламы сразу раскупили, а слово "нимфетка", придуманное Набоковым, вошло в словари.

Когда книгу напечатали в США, роман целый год возглавлял список бестселлеров, побив рекорд "Унесенных ветром". Но тут грянула новая сенсация — Нобелевскую премию по литературе присудили Борису Пастернаку за роман «Доктор Живаго», изданный за границей, вслед чему в СССР развернулась травля поэта. На Западе немедленно возник ажиотажный спрос, и "Лолита" была вытеснена из списка бестселлеров. Набоков называл себя американским писателем, а последний его работой на русском языке стал авторский перевод "Лолиты", которая сегодня входит в США в школьную программу.

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