Компания Sony анонсировала проект, посвященный Чернобылю. Об этом компания сообщила в своем блоге.
Chernobyl VR Project – виртуальная экскурсия по городу Припять для обладателей шлемов виртуальной реальности PlayStation VR.
Проект создан с помощью монтажа нескольких фильмов и фотографий, снятых с панорамой 360 градусов, 3D-сканирований местности и зданий, стереоскопических видеороликов.
Как сообщает компания, пользователю будет доступна максимально реалистичная прогулка по Припяти. Кроме того, зритель сможет увидеть кадры хроники жизни в Припяти до аварии на ЧАЭС и эвакуации из города.
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Партнером Sony стала польская студия The Farm 51, которая и проводила съемки в Припяти.