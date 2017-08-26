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Главная » Стиль жизни » Культура » Пролог осени. Какие фестивали стоит посетить в сентябре
Пролог осени. Какие фестивали стоит посетить в сентябре
Фото: УНИАН

Пролог осени. Какие фестивали стоит посетить в сентябре

Сентябрь — месяц гурманов. В разных уголках Украины пройдут несколько десятков гастрономических фестивалей. Впрочем, мероприятий, подпитывающих не тело, а душу, в этом месяце тоже предостаточно   

26.08.17 72
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1

Что: ярмарка «Гуцульская брынза»
Где: Рахов. Центральная площадь
Когда: 3 сентября 

Знаете, что такое вурда? Особый варёный сыр из сыворотки овечьего молока. Изготавливают его в Карпатах. Есть ещё будз — особый овечий сычужный сыр. Хранители секретов его производства — гуцулы. Так что на ярмарке брынзы вас ждёт не только брынза. Можно будет отведать несколько десятков традиционных блюд, приготовленных с использованием молока, которое дают овцы, пасущиеся на карпатских высокогорьях. На ярмарке будут концерты под открытым небом, мастер-классы по народным промыслам и традиционные танцы, но главной приманкой мероприятия определённо станут дегустации. Вы другими глазами посмотрите на, казалось бы, привычную и знакомую украинскую кухню.

 

2

Что: ГогольFest
Где: Киев. Арт-завод «Платформа», Национальный центр Довженко, «Мыстецький арсенал»
Когда: 7–17 сентября 

Музыка, танец, экспериментальный театр, сценография, живопись, дизайн, кино и аудиовизуальные искусства. Неважно, какому направлению творчества вы отдаёте предпочтение, — здесь найдётся всё и на любой вкус. Юбилейный десятый фест посвящён теме библейского ковчега. Причём Всемирный потоп в данном случае метафора нескончаемого потока негативной информации, льющегося со всех сторон на современного человека. Чтобы не утонуть в негативе, сохранить чувство прекрасного и надежду на лучшее будущее, нам необходимо искусство во всех его формах и проявлениях.

 

3

Что: концерт Андреа Бочелли
Где: Киев. НСК «Олимпийский»
Когда: 23 сентября

Он в совершенстве владеет фортепьяно, флейтой и саксофоном, но публика хочет слушать его пение. Уникальный тенор Бочелли известен в мире с 1994 года — тогда ещё молодой певец выступил на вокальном фестивале в Сан-Ремо и произвёл сенсацию. Лучиано Паваротти, поражённый певческим талантом юноши, лично пригласил его поучаствовать в концертной программе, которую в то время организовывал. В том же году Андреа Бочелли выступил перед Папой Римским, а уже через год гастролировал по всему свету. Сейчас ему 58, и он считается одним из лучших теноров. 

 

 4

Что: фестиваль Schola militaria
Где: Каменец-Подольский. Старый замок
Когда: 29 сентября — 1 октября

Это будет одна из самых масштабных исторических реконструкций, какие вам доводилось видеть. Замок, где соберутся любители истории, в середине XVII века являлся пограничным форпостом. Каким был уклад жизни его обитателей в те далёкие времена? Какому распорядку подчинялись солдаты, охраняющие границу, и чем они занимались, когда форпост никто не штурмовал? Вы не просто узнаете об этом, а увидите собственными глазами. Если картины мирной жизни замка покажутся вам недостаточно захватывающими, то уж штурм и перекрёстный обстрел точно никого не оставят равнодушным.

 

 5

Что: открытие выставки ретро-техники Old Car Land
Где: Киев. Государственный музей авиации
Когда: 29 сентября

Ретро-автомобили, ретро-мотоциклы, ретро-велосипеды, ретро-мопеды, ретро-грузовики и даже ретро-автобусы. Более 900 оригинальных образцов и каждый уникален. Фанаты Harley Davidson просто не имеют права пропустить эту выставку. На ней будет представлена одна из самых больших в Европе коллекций исторических мотоциклов. В поле зрения организаторов не только наземный транспорт. Здесь вы увидите 90 самых настоящих самолётов, сможете принять участие в соревнованиях по тюнингу, автозвуку, в конкурсе на лучшего механика или в гонках на детских педальных автомобильчиках.

 Фото: calendar.karpaty.ua/cultprostir.ua/uzr.com.ua/youtube

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