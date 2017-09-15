Леди Гага экстренно госпитализирована

Американская поп-певица Леди Гага отменила концерт на музыкальном фестивале Rock In Rio в Рио-де-Жанейро, так как была госпитализирована из-за сильных болей в бедре.

Об этом исполнительница написала в Twitter.

"Меня положили в больницу. Это не просто боль в бедре или усталость от гастролей, это очень острая боль. Я в хороших руках, за мной следят лучшие доктора", — написала Гага.

Напомним, Селене Гомес трансплантировали почку.