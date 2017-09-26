Студия Disney намерена объединить два шедевра классики в новом мюзикле

Студия Disney планирует снять новый мюзикл, над сценарием которого уже работает оскароносный Тарелл МакКрейни ("Лунный свет"). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Проект под названием "Мавр Сирано" (Cyrano the Moor) станет музыкальным слиянием двух шедевров классики — "Сирано де Бержерак" и "Отелло".
Действие будет происходить в Бристольском регионе в Англии XIX века.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кэмерон приступил к съемкам второй части "Аватара"
Ожидается, что новый мюзикл не уступит таким диснеевским хитам, как "Золушка" и "Красавица и чудовище".