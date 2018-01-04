Порошенко назвал шесть запомнившихся ему книг, изданных в 2017-ом

Президент Украины Петр Порошенко обнародовал рейтинг из шести книг, изданных в 2017 году, которые больше всего запомнились. Об этом он написал в Facebook.

“Из-за напряженного рабочего графика, времени на чтение остается очень мало. Однако среди приобретенных на Книжном арсенале новинок есть книги, которые мне особенно запомнились", – отметил Порошенко.

Среди рекомендованных президентом к прочтению книг: "Мустафа Джемилев. Несокрушимый" Севгиль Мусаевой и Алима Калиева; "Любомир Гузар. Хочу быть человеком" Екатерины Щеткиной; "Война с Россией" Ричард Ширрефф; "Цивилизация. Как Запад стал успешным" Нила Ферюсона; "Шевченко от А до Я" Леонида Ушкалова и Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics Евгения Никифорова, Елизаветы Герман и Ольги Балашовой.