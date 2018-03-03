Организаторы американской антипремии "Золотая малина" назвали худший фильм 2017 года.
Им стал "Эмоджи фильм" режиссера Тони Леондиса, следует из ролика, опубликованного на YouTube-канале премии.
Картина получила антинаграду за худший сценарий, а Леондис был назван худшим режиссером.
На звание самого худшего фильма прошедшего года также претендовали "Спасатели Малибу", "На пятьдесят оттенков темнее", "Трансформеры: Последний рыцарь" и "Мумия".
Статуэтку за худшую мужскую роль получил Том Круз, сыгравший в "Мумии", а антипремии в номинации "Худшая актриса" удостоился Тайлер Перри, исполнивший женскую роль в "Хеллоуин Мэдеи 2".