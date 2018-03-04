Дом другой культуры. Исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив о своем ведомстве

Фокус поговорил с исполнительным директором Украинского культурного фонда Юлией Федив о том, какой будет новая организация и на что смогут рассчитывать деятели культуры

В этом месяце культурный менеджер Юлия Федив заняла пост исполнительного директора Украинского культурного фонда. УКФ создали в прошлом году, заниматься он будет распределением денег на конкурсной основе на проекты в сфере культуры. В этом году в госбюджете на деятельность УКФ выделено 200 млн грн.

Появление такой структуры для Украины — дело важное, но ещё более важным событием это является для людей, которые так или иначе занимаются искусством или пытаются им заниматься вопреки всему. Культурные проекты требуют вложения средств. Для того чтобы эти деньги получить от государства, простому "митцю" надо обладать силой бульдозера, при этом уметь лавировать столь же искусно, как парусник. Такими талантами обладают единицы. Большинство курит бамбук в сторонке и торчит на работе, которая поперёк горла, а не занимается тем, под что заточен. И часто бывает так, что когда дело доходит до важного, а именно — того самого произведения искусства, ради которого человек и пытается выбить деньги у государства на реализацию мечты, у него остаётся ноль энергии. Как итог — сломанная психика и кладбище нереализованных идей внутри. Такие организации, как УКФ, — это потенциальный выход. Но если раньше на отечественных грантах сидели почти всегда "свои" (кумовство в Украине уничтожить так же трудно, как тараканов в квартире без ремонта), то сейчас появилась надежда, что средства можно будет получить честно, приняв участие в открытом и прозрачном конкурсе, где всё зависит только от заявителя, а не от кума, брата, свата и того, согласишься ты дать откат или нет.

Юлия Федив и сама приняла участие в жёстком конкурсе. На место исполнительного директора претендовало 13 человек, многие — с мощным профессиональным бэкграундом. Юлия по образованию юрист-международник, училась в Германии, работала в продвинутых европейских институциях, в которых люди дорожат своей репутацией. И именно от того, каким она "построит" фонд, как наладит в нём работу, и будет во многом зависеть лицо будущей украинской культуры.

КТО ОНА Культурный менеджер. Была руководителем Национального бюро программы ЕС "Креативная Европа" в Украине ПОЧЕМУ ОНА В начале февраля её избрали исполнительным директором Украинского культурного фонда. Главой фонда является Марина Порошенко. Но именно исполнительный директор будет заниматься организацией работы структуры

Какой, по-вашему, должна быть современная украинская культура, чтобы она была интересна не только в нашей стране, но и в мире?

— Я полагаю, что это вопрос качества культурного продукта. Он может иметь разную тематику, но должен быть качественным согласно критериям, которые приняты на международном рынке культурных услуг. А это преду­сматривает приобщение команды профессионалов, ориентацию на результат, видение существующих тенденций. Надо понимать, что сейчас в тренде, что развивается в Украине, а что в Европе. Для этого проводятся специальные исследования аудитории. Изучение потребителя — одно из направлений многих грантовых программ. Это необходимо для того, чтобы понимать, на кого ориентироваться и как удовлетворить потребности наиболее широкой аудитории. Если комплексно подходить к созданию культурного продукта, то шансов, что проект станет успешным, будет больше.

Исследования аудитории сейчас очень популярны в Европейском союзе. Этим занимаются профильные сети. Если говорить о театре, то Европейская театральная конвенция проводила крутые исследования среди своей аудитории, где они обозначили, что и какому зрителю интересно. Кроме того, всегда есть субъективный фактор. Каждый продукт находит своего зрителя. Одному интересна классика, другому — социально-политический театр. Кто-то кайфует от "Дикого театра", а кому-то хочется ходить только на спектакли в Национальный театр им. И. Франко. И здесь для театра главное — определиться с тем, на какую публику он ориентируется, какие задачи перед собой ставит: привлечь как можно более широкую аудиторию или найти именно своего зрителя. То есть театр, самостоятельно анализируя стратегию своего развития, определяется с критериями, которые для него важны.

Но "Дикий театр" — это организация, которая не финансируется государством. И это же относится к остальным независимым театрам, которые делают радикально иные проекты.

— Недавно была создана Гильдия независимых театров. Стоит вопрос о создании закона о независимом театре или внесении изменений в закон об украинском театре, чтобы такие организации тоже получили определённый статус. Дискуссии ведутся уже давно, и я надеюсь, что Гильдия выведет этот разговор на соответствующий уровень.

"Кто-то кайфует от "Дикого театра", а кому-то хочется ходить только на спектакли в Национальный театр им. И. Франко"

Поскольку получение статуса обяжет независимые театры придерживаться определённых правил, прописанных в законе. И, конечно, с одной стороны, они хотят соответствовать этим критериям, чтобы получать государственную поддержку, а с другой — не хотят, потому что это будет их к чему-то обязывать. Поэтому тут надо отыскать определённый консенсус, который нашли во многих европейских странах независимые проектные театры. Там они могут получать поддержку и от государства, и от спонсоров, и от меценатов. И я думаю, что если бы в Украине была возможность финансировать какой угодно продукт в любой сфере не только со стороны государства, но и из других источников, это был бы хороший выход. Чтобы и государственные театры, и негосударственные стояли на одном уровне, чтобы была определённая конкуренция. Здесь уже идёт речь о создании рынка культурных услуг, которого у нас пока нет.

Что такое обозначенные в законе "сучаснi напрямки культурної та мистецької дiяльностi", которые будет поддерживать УКФ?

— Не я, к сожалению, создавала этот закон, поэтому прокомментировать могу только согласно стратегии, которую мы разрабатываем относительно деятельности УКФ. Сейчас трудный этап становления организации. Я начинаю с нуля. Должен пройти процесс регистрации фонда, надо найти помещение, персонал, открыть счета в Госказначействе. После этого можно будет говорить об оглашении конкурсов. С экспертами, отобранными на конкурсной основе, которые потом будут оценивать конкурсы УКФ, мы разработаем концепции разных конкурсов и критерии их оценивания. И чем больше времени потратим на то, чтобы выписать конкурсные процедуры, тем проще станет заявителям подавать заявки и тем больше мы будем подготовлены к тому, чтобы реагировать на все вопросы, возникающие в процессе.

Когда будут объявлены первые конкурсы?

— Когда закончатся бюрократические процессы. Возможно, лишь в мае мы сможем объявить конкурс, поскольку пласт работы невероятно велик. И если другие грантодатели тратят год и больше только на разработку концепции таких организаций, то у нас на это выделено мало времени. В идеальном варианте — первый год должен был бы идти сугубо на становление организации с минимальным бюджетом, но сейчас произошло так, что мы должны и запустить организацию, и огласить первые конкурсы. Это большой челлендж, который мы попытаемся решить в этом году.

Нам уже присылают проектные заявки, но я хочу сказать нашей общественности: нужно немного терпения и понимания. Дом не строится за один день. Сначала надо построить стены, а потом уже можно думать о конкурсах. Этап разработки конкурсов начнётся весной, во втором квартале после того, как закончатся все процессы регистрации, набора персонала, обеспечения условий работы, — речь о закупке мебели и техники. Эти процессы будут проходить параллельно. Мы постараемся запустить как можно быстрее хотя бы первые два конкурса.

"Основная задача УКФ — предоставление финансовой помощи на конкурсной основе. А это невозможно без кооперации со всеми игроками культурной сферы"

Но уже известно, какой сферы будут касаться конкурсы?

— Для этого нам надо будет определиться с направлениями после проведённых консультаций с представителями разных сфер искусства. Делать это открыто. Провести брейнсторминг, понять, какие сейчас существуют проблемы в театральной сфере, музыкальной, в сфере изобразительного искусства, какие существуют конкурсы на сегодняшний момент. И уже после этих прямых разговоров с представителями общественности мы сформируем первые конкурсы. На протяжении следующих двух-трёх лет будем совершенствоваться, чтобы потом выйти на тот формат, которого от нас ожидает общественность.

Создание УКФ будет согласовываться с работой существующих структур? Можно ли подать заявку на финансирование фильма и в Госкино, и в УКФ и получить деньги в обеих организациях?

— Я сейчас не могу ответить на ваш вопрос. Может быть, проведём конкурсы, предусматривающие совместное финансирование, например, кто-то получит финансирование от Госкино и сможет подавать заявку на финансирование от УКФ или получить финансирование за границей и затем податься на совместное финансирование к нам. Есть разные варианты. Но для того чтобы их наработать, надо запустить процесс. Конечно, будет полная диверсификация конкурсных процедур, предусмотрено и полноценное финансирование, и частичное, но всё это объявим весной.

Вы работали с европейскими организациями. Уже думали о том, как будете бороться с патриархальным укладом, который существует в Украине? Речь о кумовстве.

— Чтобы этого не происходило, и создан УКФ. Финансирование будет проводиться только на конкурсной основе. Конкурсы будут открытыми, в следующем году мы планируем создать возможность для онлайн-подачи заявок. Со своей стороны я буду пытаться сделать их максимально приближёнными к практикам уже известных грантодателей из других стран. Чтобы всё проходило максимально прозрачно и доступно.

А что будет делать УКФ с пережитками советского прошлого — так называемыми "творчими спілками"? В чьём ведомстве они будут находиться?

— Точно не в УКФ. Но мы станем с ними сотрудничать.

Не кажется ли вам, что это сборище "поважних митців" уже давно пора выбросить за борт?

— Я полагаю, что некоторые из них уже стоят на определённом пути к реформам. У меня есть опыт сотрудничества с Союзом театральных деятелей. Последние два года они проводят достаточно интересные мероприятия, пытаются строить диалог и с независимыми театрами. Но это всё индивидуально. И я ещё раз хочу сказать о том, что основная задача УКФ — предоставление финансовой помощи на конкурсной основе. А это невозможно без кооперации со всеми игроками культурной сферы. Идей много. Но я как культурный менеджер отталкиваюсь от госмашины и понимаю, что тут всё происходит медленнее, чем в международных или неправительственных организациях.

На что похоже создание организации с нуля?

—Это будто выносить ребёнка девять месяцев, а потом его родить.

Можете назвать свой любимый фильм?

— (Пауза.) Я люблю документальное кино, артхаус.

А книга?

— В детстве я больше читала книги о дипломатии, а не художественную литературу. Например, "Тайны дипломатии".

Какую музыку вы сегодня слушали, когда ехали в машине на работу?

— У меня нет машины. Я езжу в метро. А если говорить о музыке, я люблю испанские баллады. Но я настолько загруженный человек, что очень редко слушаю музыку, читаю книги и смотрю кино. Поэтому это трудный для меня вопрос, особенно в этот период жизни.