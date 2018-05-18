Каннский фестиваль: украинский режиссер признан лучшим в программе "Особый взгляд"

Лучшим режиссером в программе "Особый взгляд" - второй по значимости после основного конкурса на Каннском кинофестивале - стал Сергей Лозница.

В этом году его фильм "Донбасс" открывал программу.

Сценарий фильма основан на документальных материалах. Съемки проходили в Кривом Роге, сообщают в кинокомпании "Артхаус Трафик", передает BBC.

"В центре внимания - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами. "Донбасс "- антивоенная лента, герои которой - жертвы обстоятельств", - говорится в сообщении.

По словам режиссера, он хотел обратить внимание "творцов и политиков" на проблему Донбасса.

"Насколько я могу судить, это главная проблема нашего времени. Речь идет не об одном регионе, стране или политической системе, а о человечестве и цивилизации в целом", - рассказал режиссер.

Фильм "Донбасс" - совместное производство Германии, Украины, Франции и Нидерландов.

Напомним, украинско-исландский фильм получил награду на Каннском кинофестивале. Ленту отметили за лучшую музыку.