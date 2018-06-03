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Главная » Стиль жизни » Культура » В Голливуде о секс-скандале с участием Вайнштейна снимут фильм ужасов

В Голливуде о секс-скандале с участием Вайнштейна снимут фильм ужасов

В Голливуде о секс-скандале с участием Вайнштейна снимут фильм ужасов
Харви Вайнштейн / Фото: twitter.com/HeartSouthNews

Брайан Де Пальма уже приступил к написанию сценария будущего фильма

03.06.18 93
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Американский кинорежиссер Брайан Де Пальма хочет снять фильм ужасов по мотивам секс-скандала с участием продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает Yahoo.

Де Пальма уже приступил к написанию сценария будущего фильма. Главного героя будут звать не Харви Вайнштейн.

По словам режиссера, фильм будет "хоррором" с участием насильника, события будут развиваться в сфере киноиндустрии.

Де Пальма сказал, что в течение нескольких лет слышал об историях, которые всплыли на фоне скандала с продюсером.

Напомним, 25 мая Харви Вайнштейн, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, сдался полиции в Нью-Йорке. Его сначала арестовали, но потом выпустили на свободу под залог в 1 млн долларов. Помимо выплаты залога, Вайнштейн обязался носить электронный браслет и не покидать пределов штата Нью-Йорк и соседнего Коннектикута.

Скандал с сексуальными домогательствами в отношении женщин в Голливуде начался в октябре 2017 года. Тогда было опубликовано расследование в газете The New York Times о Вайнштейне, которого обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин, включая известных голливудских актрис, таких как Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и сотрудницы основанных им компаний. Некоторые говорили об изнасилованиях.

Всего около 80 женщин обвинили бывшего продюсера в насильственных действиях сексуального характера. Следствие полагает, что Вайнштейн домогался женщин в основном в гостиничных номерах, куда он их звал якобы для обсуждения будущей карьеры в кинематографе.

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