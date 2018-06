Рассел Кроу сыграет в сериале о секс-скандале экс-главы Fox News

Австралийский актер Рассел Кроу примет участие в экранизации бестселлера Гэбриэла Шермана "Самый громкий голос в комнате" (The Loudest Voice in the Room). В основе сюжета история Роджера Эйлса, основателя и экс-главы Fox News.

Об этом сообщает Deadline.

Роджер Эйлс получил место гендиректора канала в 1996 году. Спустя 20 лет ему пришлось покинуть пост после секс-скандала с журналисткой Гретчен Карлсон. По признанию девушки, Эйлс уволил ее после того, как журналстика отказала своему начальнику в близости. Дело о харрасменте детально освещалось в материалах издания New York Times, которые также лягут в основу сценария.

Выпуском мини-сериала займется Showtime, который, судя по всему, после успеха Патрика Мелроуза заинтересован в емких экранизациях бестселлеров. Сценарий написал сам автор книги Гэбриэл Шерман совместно с Томом Маккарти ("В центре внимания").

О проекте впервые было объявлено в апреле 2017 года, через месяц после смерти Эйлса на 76 году жизни. Как утверждают продюсеры телеканала, истории Эйлса раскроет детали событий, который привели к росту влияния Дональда Трампа за счет деятельности Роберта в качестве негласного лидера Республиканской партии США.

Напомним, Ричард Гир сыграет в сериале впервые за 30 лет.