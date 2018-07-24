Впервые в истории в него вошел графический роман

В так называемый "длинный список" Букеровской премии вошел графический роман. Им стало произведение Ника Дрнасо под названием "Сабрина".

Об этом сообщается на сайте награды.

"Сабрина" рассказывает о первых сутках после исчезновения девушки. В центре сюжета оказывается техник Министерства обороны Кальвин Вробель, который принимает участие в расследовании этого происшествия.

Это произведение характеризуют как "аллегоричное, минималистическое и тонкое". Титулованный автор комиксов Крис Уэйр назвал произведение Дрнасо "возможно, лучшим графическим романом года".

"Графические романы оказались в авангарде рассказывания историй и нам показалось, что "Сабрина" делает все то, что должна делать хорошая литература", - сказал один из членов жюри премии Вэл Макдермид.

Полный лонг-лист Букеровской премии этого года выгляди так:

Snap Белинды Бауэр (Великобритания)

"Молочник" Анны Бернс (Великобритания)

"Вашингтон Блэк" Еси Эдугян (Канада)

"В нашем безумном и яростном городе" Гая Гуранатне (Великобритания)

Everything Under Дэйси Джонсон (Великобритания)

"Комната Марса" Рейчел Кушнер (США)

The Water Cure Софи Макинтош (Великобритания)

Warlight Майкла Ондатже (Канада)

"The Overstory Ричарда Пауэрса (США)

"Длинный план" Робина Робертсона (Великобритания)

"Нормальные люди" Салли Руни (Ирландия)

From A Low And Quiet Sea Донала Райана (Ирландия)

"Сабрина" Ника Дрнасо (США)

Отметим, шорт-лист премии будет объявлен 20 сентября, а победитель станет известен 16 октября.

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