Netflix экранизирует Скотный двор

Стриминговый сервис Netflix экранизирует известную антиутопию Джорджа Оруэлла "Скотный двор".

Об этом сообщает Variety.

Режиссером адаптации станет Энди Серкис. Раньше он снял "Маугли" и исполнил роль Голлума в фильмах Властелин колец.

Серкис признался, что хотел адаптировать "Скотный двор" на TV еще в 2012 году, но компания выкупила права только сейчас. Повесть скорее всего отснимут в виде сериала.

Продюсером картины станет Мэтт Ривз. Специалист уже работал с Серкисом над "Планетой обезьян".

Отметим, повесть Скотный двор Джордж Оруэлл написал в 1945 году. Автор утверждал, что это аллегория на революцию 1917 года и становление власти Сталина. Главными героями повести выступают животные, которые устроили революцию и ушли от людей.

Напомним, Netflix в этом году потратил $12 млрд на производство собственного контента.