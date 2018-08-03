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Главная » Стиль жизни » Культура » Netflix экранизирует Скотный двор

Netflix экранизирует Скотный двор

Netflix экранизирует Скотный двор
Фото: YouTube

Режиссером адаптации станет Энди Серкис

03.08.18 79
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Стриминговый сервис Netflix экранизирует известную антиутопию Джорджа Оруэлла "Скотный двор".

Об этом сообщает Variety.

Режиссером адаптации станет Энди Серкис. Раньше он снял "Маугли" и исполнил роль Голлума в фильмах Властелин колец.

Серкис признался, что хотел адаптировать "Скотный двор" на TV еще в 2012 году, но компания выкупила права только сейчас. Повесть скорее всего отснимут в виде сериала. 

Продюсером картины станет Мэтт Ривз. Специалист уже работал с Серкисом над "Планетой обезьян".

Отметим, повесть Скотный двор Джордж Оруэлл написал в 1945 году. Автор утверждал, что это аллегория на революцию 1917 года и становление власти Сталина. Главными героями повести выступают животные, которые устроили революцию и ушли от людей.

Напомним, Netflix в этом году потратил $12 млрд на производство собственного контента.

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