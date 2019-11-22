Джаз, музей кино и старые испанские мастера. Пять событий, которые нельзя пропустить на выходные

Еженедельная подборка лучших культурных событий уикенда Фокуса, чтобы вы ничего не пропустили.

Кино. Кинофестиваль Kinove

С 23 по 27 ноября в Киеве уже во второй раз проходит кинофестиваль Kinove. В этом году организаторы обещают зрителям подборку "действительно важного кино, где каждый фильм заставит посмотреть вглубь себя и открыть скрытое за социальными замками".

В программе фестиваля на выходные есть из чего выбрать. Например, откроется фестиваль в субботу нашумевшим фильмом Алехандро Ландеса "Моноса". Лента уже успела взять приз за лучшую режиссуру на 10-м Одесском кинофестивале этим летом и теперь претендует на номинацию на "Оскар".

В воскресенье же можно сделать выбор между научно-фантастическим фильмом автора "Драйва" и "Неонового демона" датчанина Николаса Виндинга Рефна "Вальгалла: сага о викингах" и грузинской драмой "А потом мы танцевали", обладателем Гран-при 10-го Одесского кинофестиваля по версии зрительского голосования.

А если вдруг захочется чего-то полегче и помедитативнее, отдать предпочтение захватывающему кинематографическому путешествию в водную стихию – картине "Акварель" Виктора Косаковского.

Показ фильмов проходит на языках оригинала с украинскими субтитрами.

Когда: с 23 по 27 ноября

Где: кинотеатры "Жовтень", "Киевская Русь", "Братислава"

Цена: от 80 грн

Экскурсия в Музей кино (для детей и взрослых)

В недавно открывшемся Музее кино в Довженко-Центре, где на полутора тысячах квадратных метров развернулась вся история кинематографа, запускают специальные экскурсии для детей (впрочем, взрослым там тоже понравится).

В воскресенье, 24 ноября, пройдет очередная экскурсия по масштабной выставке ВУФКУ. Lost & Found, которой и открылся музей в сентябре этого года.

Детям расскажут о возникновении кинематографа, немом, черно-белом кино, его видах и жанрах на примерах экспонатов выставки.

Взрослые тем временем смогут осмотреть экспозицию и погрузиться в мир украинского авангардного кино, а заодно узнать историю настоящего "украинского Голливуда". Эта выставка совершенно точно вас удивит.

Где: Довженко-Центр, ул. Васильковская, 1

Когда: 24 ноября, с 12.00 до 13.30

Цена: взрослый экскурсионный билет – 100 грн, дети от 11 лет -60 грн, до 10 лет – 25 грн

Театр. "На дне" в Театре на Подоле

Постановка Виталия Малахова "На дне" - не просто переосмысление классической пьесы Горького, но и попытка нанизать ее на современный смысловой каркас. В течение трех часов актеры будут пытаться ответить на извечные вопросы экзистенциального характера: как сделать сложный выбор, предпочесть риск или держаться за привычный уклад жизни, и как жить с тем, что мы сами делаем со своей жизнью все то, что приводит нас в ужас. И все это – не так, как вы ожидали это увидеть, и еще и под нетленку Led Zeppelin Stairway to Heaven.

Где: "Театр на Подоле", Андреевский спуск, 20-Б

Когда: воскресенье, 24 ноября, в 18.00

Цена: билеты от 50 грн

Музыка. Концерт Mezzoforte

В рамках джазового фестиваля Jazz Weekend в Киев выступит исландский джазовый коллектив Mezzoforte. Исландцы играют вместе ни много ни мало с 1977 года, с тех времен, когда были еще студентами. За это время они стали настоящими звездами джазовой музыки, а их виртуозное владение музыкальными инструментами позволяет им блистать на лучших мировых площадках.

Афиша других событий фестиваля Jazz Weekend: https://concert.ua/ru/events/jazz-weekend

Где: концерт-холл Freedom Hall, ул. Кирилловская, 134

Когда: суббота, 23 ноября

Цена: билеты – от 390 грн.

Лекция. "Эпоха испанской живописи"

В "Бурсе Живописи" на Терещенковской в субботу расскажут главное, что нужно знать об испанском искусстве XVII века.

Так называемый золотой век испанской живописи пришелся на период, когда Испания была одним из сильнейших и богатейших государств не только в Европе, но и во всем мире.

Могущественный испанский царский двор был одним из ключевых заказчиков предметов искусства для испанских художников того времени. Вторым, не менее влиятельным, была церковь.

Обо всем этом, а также о влияниях других культур и традиций на испанское искусство и расскажут на лекции. И конечно – о великих испанских мастерах: Эль Греко, Сурбаране, Веласкесе и многих других.

Где: ул. Терещенковская, 14, оф. 45.

Когда: 23 ноября в 19.30

Цены: стоимость билетов – 150 грн, в день лекции – 200 грн.