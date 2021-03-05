Армения не будет участвовать в Евровидении-2021

"Произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства" стали причиной отказа от участия в конкурсе.

Армения отказалась от участия в Евровидении-2021, которое пройдет в Роттердаме. Об этом сообщает пресс-служба армянского общественного вещателя.

"После детальных обсуждений и переговоров общественное телевидение заявляет, что Армения в этом году не будет участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение", — сказано в сообщении.

Сказано, что "произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства" стали причиной отказа от участия в конкурсе.

Армения участвует в "Евровидении" с 2006 года. Лучшим результатом стало четвертое место, которое заняли певица Сирушо в 2008 году и Арам MP3 в 2014 году.

Из-за пандемии в 2020 году ежегодный конкурс решили отменить, вместо этого зрителям транслировали клипы 41 исполнителя. Было принято решение, что в 2021 году страны представят те же участники, которых отобрали для "Евровидения-2020".

Напомним, 25 февраля Генштаб ВС Армении обнародовал заявление с требованием отставки Никола Пашиняна, документ подписали 40 человек во главе с начальником Оником Гаспаряном, его заместителями и руководителями воинских управлений. Главным поводом для недовольства стало недавнее распоряжение об увольнении первого заместителя Тирана Хачатряна. Вскоре протестующие из разных районов Еревана начали стягиваться к Министерству обороны, чтобы оказать поддержку военным.

В ответ Никол Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и призвал своих сторонников собираться на Площади Республики в Ереване, где расположено здание правительства. В тот же день премьер-министр организовал шествие, которое перешло в стычку с оппозиционерами на площади Свободы.

26 февраля сторонники оппозиции устроили митинг у резиденции премьер-министра Никола Пашиняна, а затем направилась шествием ко дворцу президента Армении Армена Саркисяна.

27 февраля стало известно, что президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об освобождении от должности начальника генштаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна, как того требовал Пашинян.