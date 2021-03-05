Вірменія не братиме участі в Євробаченні-2021

"Події, що відбулися, брак часу та інші об'єктивні обставини" стали причиною відмови від участі в конкурсі.

Вірменія відмовилася від участі в Євробаченні-2021, яке пройде в Роттердамі. Про це повідомляє прес-служба вірменського суспільного мовника.

"Після детальних обговорень і переговорів суспільне телебачення заявляє, що Вірменія в цьому році не братиме участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", — сказано в повідомленні.

Сказано, що "події, що відбулися, брак часу та інші об'єктивні обставини" стали причиною відмови від участі в конкурсі.

Вірменія бере участь у "Євробаченні" з 2006 року. Кращим результатом стало четверте місце, яке посіли співачка Сірушо у 2008 році і Арам MP3 у 2014 році.

Через пандемію у 2020 році щорічний конкурс вирішили скасувати, натомість глядачам транслювали кліпи 41 виконавця. Було прийнято рішення, що у 2021 році країни представлять ті ж учасники, яких відібрали для "Євробачення-2020".

Нагадаємо: 25 лютого Генштаб ЗС Вірменії оприлюднив заяву з вимогою відставки Нікола Пашиняна, документ підписали 40 осіб на чолі з начальником Оніком Гаспаряном, його заступниками та керівниками військових управлінь. Головним приводом для невдоволення стало недавнє розпорядження про звільнення першого заступника Тирана Хачатряна. Незабаром учасники протесту з різних районів Єревана почали стягуватися до Міністерства оборони, щоб надати підтримку військовим.

У відповідь Нікол Пашинян назвав заяву Генштабу спробою військового перевороту і закликав своїх прихильників збиратися на Площі Республіки в Єревані, де розташована будівля уряду. У той же день прем'єр-міністр організував ходу, яка перейшла в бійку з опозиціонерами на площі Свободи.

26 лютого прибічники опозиції влаштували мітинг біля резиденції прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, а потім попрямувала ходою до палаца президента Вірменії Армена Саркісяна.

27 лютого стало відомо, що президент Вірменії Армен Саркісян відмовився підписувати указ про звільнення з посади начальника генштабу збройних сил країни Оніка Гаспаряна, як того вимагав Пашинян.