Во второй половине шоу: под каким номером выступит Украина в финале Евровидения-2023

Украина вместе с еще 5 европейскими странами автоматически проходят в финал конкурса благодаря прошлогоднему триумфу группы Kalush Orchestra. Во время жеребьевки определили порядковый номер и Британии, так как они одни из организаторов.

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Определился порядковый номер, под которым представители Украины выступят в финале песенного конкурса Евровидение в мае этого года. Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

В понедельник, 13 марта в британский Ливерпуль прибыли практически все главы делегаций конкурса. Они просмотрели будущую арену, поделились планами участников касаемо номеров, а также была проведена жеребьевка выступлений представителей стран.

Ответственным за жеребьевку был исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердаль и именно он огласил, что украинская группа TVORCHI выйдет в финале под номером 19 — во второй половине шоу. Наша страна автоматически в финале, так как в прошлом году триумфаторами конкурса стал коллектив Kalush Orchestra. Они принесли третью победу для Украины.

Из-за полномасштабной войны России против Украины, в целях безопасности было принято решение перенести конкурс в более безопасное место — в Великобританию. Это право им досталось благодаря второму месту на Евровидении-2022.

Так как организаторов в этом году двое (ВБ и Украина), то определился порядковый номер и для представительницы Британии — Mae Muller. Девушка выступит на конкурсе последней — 26, и соответственно закроет финал.

Великобритания является одной из стран-основательниц конкурса, поэтому ежегодно проходит в финал автоматически вместе с Германией, Италией, Испанией и Францией.

Песенный конкурс Евровидение от лица Украины: что известно

Пройдет мероприятие в британском Ливерпуле и всего участие в этом году примет 37 стран. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая где определят 20 финалистов и 13 мая в финале выступит 26 стран.

Среди ведущих конкурса этого года есть и украинка — фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Она составит компанию артистке Алише Диксон, актрисе Ханне Уэддингем, а также телеведущему Грэму Нортому.

Евровидение 2023: скандалы вокруг конкурса с участием Украины

Не обошлось в этом году и без небольшого скандала. В Украине продолжается полномасштабная война и в связи с этим действует военное положение. Закон гласит, что мужчины призывного возраста не имеют право покидать территорию страны в этот период. Есть ряд исключений в благих целях, но для этого нужно получить специальное разрешение на выезд. С трудностями столкнулась группа TVORCHI.

На своей странице в социальной сети Instagram коллектив отметил, что их будущие концерты и промо-тур в рамках Евровидения могут быть отменены из-за выезда "предателей" под предлогом культурных мероприятий.

"Под вопросом наше выступление в городе Найроби на следующей неделе, куда USAID пригласил нас выступить на открытии мурала в рамках проекта "Стена" и повлиять там на уровень антиукраинской пропаганды. Под вопросом наше участие во всех промо-мероприятиях перед Евровидением и возможность представить свою страну и творчество там наилучшим образом", — заявили артисты.

Они призвали Минкульт Украины решить этот вопрос, ведь на кону стоит культурный имидж страны.

Заместитель министра культуры и информационной политики Галина Григоренко в комментарии украинским СМИ заявила, что поможет коллективу правильно оформить документы и они отправятся на концерты. Поэтому поклонники могут быть спокойны и вскоре группа выступит на конкурсе без препятствий.

Напомним, 25 февраля организаторы заявили, что Великобритания раздаст 3000 билетов на Евровидение беженцам из Украины. В Минкультуры подобный шаг называют еще одной демонстрацией поддержки Украины. Билеты будут выдавать на все этапы конкурса, включая финал.