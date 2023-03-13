У другій половині шоу: під яким номером виступить Україна у фіналі Євробачення-2023

Україна разом зі ще 5 європейськими країнами автоматично проходять у фінал конкурсу завдяки торішньому тріумфу гурту Kalush Orchestra. Під час жеребкування визначили порядковий номер і Британії, оскільки вона є однією з організаторів.

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Визначився порядковий номер, під яким представники України виступлять у фіналі пісенного конкурсу Євробачення в травні цього року. Про це йдеться на офіційному сайті заходу.

У понеділок, 13 березня, до британського Ліверпуля прибули практично всі глави делегацій конкурсу. Вони переглянули майбутню арену, поділилися планами учасників щодо номерів. Також було проведено жеребкування виступів представників країн.

Відповідальним за жеребкування був виконавчий супервайзер конкурсу Мартін Остердаль, і саме він оголосив, що український гурт TVORCHI вийде у фіналі під номером 19 — у другій половині шоу. Наша країна автоматично у фіналі, оскільки минулого року тріумфатором конкурсу став колектив Kalush Orchestra. Вони принесли третю перемогу для України.

Через повномасштабну війну Росії проти України з метою безпеки було ухвалено рішення перенести конкурс у безпечніше місце — до Великобританії. Це право їм дісталося завдяки другому місцю на Євробаченні-2022.

Оскільки організаторів цього року двоє (ВБ і Україна), визначився порядковий номер і для представниці Британії — Mae Muller. Дівчина виступить на конкурсі останньою — 26, і, відповідно, закриє фінал.

Великобританія є однією з країн-засновниць конкурсу, тому щорічно проходить у фінал автоматично разом із Німеччиною, Італією, Іспанією та Францією.

Пісенний конкурс Євробачення від імені України: що відомо

Пройде захід у британському Ліверпулі, і всього цього року участь візьмуть 37 країн. Півфінали відбудуться 9 й 11 травня, де визначать 20 фіналістів, і 13 травня у фіналі виступить 26 країн.

Серед ведучих цьогорічного конкурсу є й українка — фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Вона складе компанію артистці Аліші Діксон, акторці Ханні Веддінгем, а також телеведучому Грему Нортону.

Євробачення 2023: скандали навколо конкурсу за участю України

Цього року не обійшлося й без невеликого скандалу. В Україні триває повномасштабна війна, і у зв'язку з цим діє воєнний стан. Закон свідчить, що чоловіки призовного віку не мають права залишати територію країни в цей період. Є низка винятків у благих цілях, але для цього потрібно отримати спеціальний дозвіл на виїзд. Із труднощами зіткнувся гурт TVORCHI.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram колектив зазначив, що їхні майбутні концерти й промо-тур у межах Євробачення можуть бути скасовані через виїзд "зрадників" під приводом культурних заходів.

"Під питанням наш виступ у місті Найробі наступного тижня, куди USAID запросив нас виступити на відкритті муралу в межах проекту "Стіна" та вплинути там на рівень антиукраїнської пропаганди. Під питанням наша участь у всіх промо-заходах перед Євробаченням і можливість представити свою країну та творчість там найкраще", — заявили артисти.

Вони закликали Мінкульт України вирішити це питання, адже на кону стоїть культурний імідж країни.

Заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко в коментарі українським ЗМІ заявила, що допоможе колективу правильно оформити документи, і вони вирушать на концерти. Тому шанувальники можуть бути спокійними, і незабаром гурт виступить на конкурсі без перешкод.

Нагадаємо, 25 лютого організатори заявили, що Великобританія роздасть 3000 квитків на Євробачення біженцям із України. У Мінкультури такий крок називають ще однією демонстрацією підтримки України. Квитки видаватимуть на всі етапи конкурсу, включаючи фінал.