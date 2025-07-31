"Голый пистолет" 2025: перезапуск карьеры Лиама Нисона в забавном ремейке культовой комедии 1980-х

В украинских кинотеатрах уже можно посмотреть новую и вполне подходящую под определение "летней" комедию "Голый пистолет" 2025. Лиам Нисон сменил на посту главного героя знаменитой комедии Лесли Нильсена, а точнее – сыграл сына недотепы с невозмутимыми реакциями Фрэнка Дребина.

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Фокус пришел оценить комедию одним из первых и спешит рассказать, чем она примечательна.

По слухам, создатель оригинальной версии "Голого пистолета" Дэвид Цукер не оценил пародию на его пародии и даже озвучил некоторое недовольство новой командой под руководством Акивы Шаффера.

Хотя надо отдать должное режиссеру за смелость и удачный результат. Ему удалось не уйти в абсурд, создавая пародию на абсурд. Шаффер смог выдержать баланс между юмором и шизой, делая своевременные отсылки к узнаваемым кодам франшиз Дэвида Цукера, динамично выводя их на новый уровень. Режиссер новой версии "Голого пистолета" словно говорит зрителям: мы знаем, что это все чересчур, и мы здесь как раз для этого.

Трейлер фильма "Голый пистолет" 2025

Лейтенант полиции Фрэнк Дребин-младший (Лиам Нисон) – сын того самого лос-анджелесского полицейского, сыгранного Лесли Нильсеном. Фрэнка преследует репутация покойного папы. Он то и дело обращается к почившему предку, чтобы тот послал ему знак в ответ на тоскливые монологи сына.

Главный герой расследует убийство человека за рулем высокотехнологичного авто. Помогает ему в деле невозмутимый капитан Эд Хокен-младший (Пол Уолтер Хаузер) – сын напарника Дребина-старшего, которого когда-то играл Джордж Кеннеди.

Напарники противостоят зловещему миллиардеру Ричарду Кейну (Дэнни Хьюстон), предположительно, похожему на Илона Маска.

Дребин-младший влюбляется в сестру покойного – писательницу Бет (Памела Андрсон). Кстати, по слухам, актеры решили перенести романтические отношения на экране в реальную жизнь.

Вообщем, можно отметить успех нового амплуа для Лиама Нисона. Мы все помним его по "Оскару" за "Список Шиндлера", а потом – в качестве защитника для близких родственников и мощного борца за права обиженных и оскорбленных. В этом образе он слегка завис и исчерпался. Требовался незамедлительный апгрейд и перезапуск карьеры.

Лиам Нисон в неожиданном образе Фото: Кадр из фильма

Можно ответственно заявить, что Лиам Нисон открыл для себя новую нишу для актерской реализации. Впрочем, последнему утверждению зрителям стоит дать оценку самостоятельно.

Ранее Фокус писал, что:

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