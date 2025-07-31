"Голий пістолет" 2025: перезапуск кар'єри Ліама Нісона в кумедному римейку культової комедії 1980-х
В українських кінотеатрах уже можна подивитися нову комедію "Голий пістолет" 2025 року, яка цілком підходить під визначення "літньої". Ліам Нісон змінив на посаді головного героя знаменитої комедії Леслі Нільсена, а точніше — зіграв сина недотепи з незворушними реакціями Френка Дребіна.
Фокус прийшов оцінити комедію одним із перших і поспішає розповісти, чим вона примітна.
За чутками, творець оригінальної версії "Голого пістолета" Девід Цукер не оцінив пародію на його пародії і навіть озвучив деяке невдоволення новою командою під керівництвом Аківи Шаффера.
Хоча треба віддати належне режисерові за сміливість і вдалий результат. Йому вдалося не піти в абсурд, створюючи пародію на абсурд. Шаффер зміг витримати баланс між гумором і шизою, роблячи своєчасні відсилання до впізнаваних кодів франшиз Девіда Цукера, динамічно виводячи їх на новий рівень. Режисер нової версії "Голого пістолета" немов каже глядачам: ми знаємо, що це все занадто, і ми тут якраз для цього.
Лейтенант поліції Френк Дребін-молодший (Ліам Нісон) — син того самого лос-анджелеського поліцейського, зіграного Леслі Нільсеном. Френка переслідує репутація покійного тата. Він раз у раз звертається до покійного предка, щоб той послав йому знак у відповідь на тужливі монологи сина.
Головний герой розслідує вбивство людини за кермом високотехнологічного авто. Допомагає йому у справі незворушний капітан Ед Гокен-молодший (Пол Волтер Гаузер) — син напарника Дребіна-старшого, якого колись грав Джордж Кеннеді.
Напарники протистоять зловісному мільярдерові Річарду Кейну (Денні Г'юстон), імовірно, схожому на Ілона Маска.
Дребін-молодший закохується в сестру покійного — письменницю Бет (Памела Андрсон). До речі, за чутками, актори вирішили перенести романтичні стосунки на екрані в реальне життя.
Загалом, можна відзначити успіх нового амплуа для Ліама Нісона. Ми всі пам'ятаємо його за "Оскаром" за "Список Шиндлера", а потім — як захисника для близьких родичів і потужного борця за права скривджених і ображених. У цьому образі він злегка завис і вичерпався. Був потрібен негайний апгрейд і перезапуск кар'єри.
Можна відповідально заявити, що Ліам Нісон відкрив для себе нову нішу для акторської реалізації. Втім, останньому твердженню глядачам варто дати оцінку самостійно.
Раніше Фокус писав, що:
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