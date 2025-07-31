"Голий пістолет" 2025: перезапуск кар'єри Ліама Нісона в кумедному римейку культової комедії 1980-х

В українських кінотеатрах уже можна подивитися нову комедію "Голий пістолет" 2025 року, яка цілком підходить під визначення "літньої". Ліам Нісон змінив на посаді головного героя знаменитої комедії Леслі Нільсена, а точніше — зіграв сина недотепи з незворушними реакціями Френка Дребіна.

Related video

Фокус прийшов оцінити комедію одним із перших і поспішає розповісти, чим вона примітна.

За чутками, творець оригінальної версії "Голого пістолета" Девід Цукер не оцінив пародію на його пародії і навіть озвучив деяке невдоволення новою командою під керівництвом Аківи Шаффера.

Хоча треба віддати належне режисерові за сміливість і вдалий результат. Йому вдалося не піти в абсурд, створюючи пародію на абсурд. Шаффер зміг витримати баланс між гумором і шизою, роблячи своєчасні відсилання до впізнаваних кодів франшиз Девіда Цукера, динамічно виводячи їх на новий рівень. Режисер нової версії "Голого пістолета" немов каже глядачам: ми знаємо, що це все занадто, і ми тут якраз для цього.

Трейлер фільму "Голий пістолет" 2025 року

Лейтенант поліції Френк Дребін-молодший (Ліам Нісон) — син того самого лос-анджелеського поліцейського, зіграного Леслі Нільсеном. Френка переслідує репутація покійного тата. Він раз у раз звертається до покійного предка, щоб той послав йому знак у відповідь на тужливі монологи сина.

Головний герой розслідує вбивство людини за кермом високотехнологічного авто. Допомагає йому у справі незворушний капітан Ед Гокен-молодший (Пол Волтер Гаузер) — син напарника Дребіна-старшого, якого колись грав Джордж Кеннеді.

Напарники протистоять зловісному мільярдерові Річарду Кейну (Денні Г'юстон), імовірно, схожому на Ілона Маска.

Дребін-молодший закохується в сестру покійного — письменницю Бет (Памела Андрсон). До речі, за чутками, актори вирішили перенести романтичні стосунки на екрані в реальне життя.

Загалом, можна відзначити успіх нового амплуа для Ліама Нісона. Ми всі пам'ятаємо його за "Оскаром" за "Список Шиндлера", а потім — як захисника для близьких родичів і потужного борця за права скривджених і ображених. У цьому образі він злегка завис і вичерпався. Був потрібен негайний апгрейд і перезапуск кар'єри.

Ліам Нісон у несподіваному образі Фото: Кадр из фильма

Можна відповідально заявити, що Ліам Нісон відкрив для себе нову нішу для акторської реалізації. Втім, останньому твердженню глядачам варто дати оцінку самостійно.

Раніше Фокус писав, що:

Чим примітна картина "Павич" про чоловіка напрокат.

про чоловіка напрокат. Чому фільм "Я знаю, що ви робили минулого літа" став справжнім реверансом міленіалам.

Ми також розповідали, про що новий фільм жахів з підлітками, YouTube і кукурудзяним полем "Клоун Френдо".