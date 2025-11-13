136 лет со дня рождения Остапа Вишни — каких поэтов современности стоит почитать

Сегодня, 13 ноября, исполняется 136 лет со дня рождения украинского классика Остапа Вишни. Он был известен своими юморесками, и даже придумал новый жанр — улыбки. Фокус по случаю дня рождения Остапа Вишни Фокус подготовил топ украинских писателей современности, которые повлияли на нашу литературу.

В 1918-м году Вишня (настоящее имя — Павел Губенко) был мобилизован в армию УНР. А уже в 1919-м попал в плен большевиков в качестве начальника медико-санитарного управления Министерства железных дорог УНР.

Топ украинских писателей современности — Сергей Жадан

Вероятно, самым популярным среди тех, кто активно пишет сейчас, является Сергей Жадан — писатель и фронтмен групп "Жадан и собаки" и "Линия Маннергейма".

Жадан является уроженцем Луганщины — свое детство провел в Старобельске. Кроме того часто бывал у своей тети в Харькове у своей тети Александры Ковалевой, которая была поэтессой и переводчицей, а также активно была среди интеллигенции, которая выступала за независимость Украины. Вероятно, именно оттуда происходит его любовь к искусству и к Украине.

В 1996 году Жадан окончил Харьковский педагогический университет им. Сковороды, факультет украинско-немецкой филологии. Впоследствии учился в аспирантуре этого же университета. Там Жадан защитил диссертацию, посвященную украинскому футуризму: "Философско-эстетические взгляды Михаила Семенко". Интересно, что через 15 лет Жадан сыграет роль Михаила Семенко в украинском историческом драматическом фильме "Поводырь", режиссером которого стал Олесь Санин.

Первые стихи Жадана начали печатать в 1995-м году, а в 2003-м году появился сборник его рассказов "Биг Мак".

В общем Жадан выпустил 14 поэтических сборников, в частности "Цитатник: Стихи для любовниц и любовников", "Тамплиеры", "Антенна" и "Скрипниковка". Последняя была издана уже во время полномасштабной войны.

Также он написал пять романов — "Депеш Мод", "Anarchy in the UKR", "Ворошиловград", "Месопотамия" и "Интернат".

Важно отметить и то, насколько отзывается творческий стиль Жадана украинским музыкантам. Кроме проектов "Жадан и собаки" и "Линия Маннергейма", которые регулярно выпускают песни на стихи Сергея Жадана, еще ряд групп выпустили песни, автором текстов которых стал Жадан. В частности, это:

В 2024-м году Сергей Жадан присоединился в ряды 13 бригады Национальной гвардии Украины "Хартия", где продолжает службу и по сей день штаб-сержантом второй категории службы военной журналистики секции гражданско-военного сотрудничества.

Кроме того писатель активно собирает деньги на нужды бригады — например, во время поэтического вечера Сергея Жадана в Бабьем Яру в июне 2025-го года для бригады "Хартия" собрали 500 тысяч гривен

Топ украинских писателей современности — Юрий Издрик

Творческий путь Юрия Издрика можно считать полной противоположностью пути Сергея Жадана. Если Жадан в свои 51 год имеет немалый послужной список произведений, и даже был номинирован на Нобелевскую премию, то Издрик активный творческий путь начал позже. Вот как сам автор говорит о себе, отказываясь называть себя поэтом, в предисловии к сборнику "Ленивые и нежные":

"Начав активно писать стихи довольно поздно, в 50-летнем возрасте я уже не смог приспособить к этому свое identity — мне не удалось изменить самосознание и начать думать о себе как о поэте. Даже несмотря на то, что за последние годы было написано около полутора тысяч стихов. Даже несмотря на то, что было издано пять или шесть поэтических сборников. И даже несмотря на то, что стихи эти пользуются какой-то популярностью (особенно в социальныхсетях), мне трудно признать их поэзией".

Правда первые стихи уроженец Калуша написал еще в 14 лет — в 1976-м году. Они были на русском языке, и не были массовым явлением. На переход на украинский язык повлияли не Всеволод Нестайко или Степан Руданский, произведениями которых зачитывался Издрик, а Хемингуэй. Поэт вспоминал, что четырехтомник американского писателя стал для него "первым учебником настоящего украинского литературного языка" и дал понять, "что все вещи, все эмоции, все переживания, все вообще можно передать на своем родном языке".

Впоследствии Издрик выучился на инженера, и работал по специальности в течение 6 лет — с 1984-го по 1990-й.

В то же время Издрик вовлекается в художественную жизнь более активно — вместе с Антоном Селюхом и Павлом Турком он основывает журнал "Четверг", который современники называют тем, что произвел революцию в украинском литературном процессе. Журнал, который сначала издавался методом ксерокопирования и имел ограниченный тираж, что было характерно для "самиздата", впоследствии подсветил десятки новых украинских имен, которые продолжают творить современную украинскую литературу. В частности, Сергей Жадан, Ирэна Карпа, Любко Дереш, Тарас Прохасько и др. Впрочем, первый номер журнала имел примерно 70 страниц и почти полностью состоял из произведений Издрика.

Впоследствии Издрик познакомился с Юрием Андруховичем, который как раз возвращался с учебы в Москве и хотел создать украинский литературный журнал. Тогда Андрухович присоединился к созданию третьего выпуска журнала "Четверг".

Важным было и то, что "Четверг" уделял немалое внимание раскрытию потенциала молодых поэтов и писателей. Важной деталью является и то, что несмотря на бешеную популярность, журнал не приносил прибыли.

Настоящим взлетом в литературном творчестве Юрия Издрика стал роман "Воццек & воццекургия" (1997), в котором автор по-настоящему раскрыл свое дарование. Писательница Оксана Забужко отмечала, комментируя этот роман, что Издрик — "это абсолютно зрелый писатель большой душевной раскованности и способности моделировать мир по своему усмотрению — не по какой-то парадигме, а вариативно".

В общем творческое достижение Издрика насчитывает более 10 прозаических произведений и более десяти поэтических сборниковстихотворных сборников.

Одно из стихотворений Издрика — Rattle — легло в основу песни Jerry Heil и Monatik -"Вимолив".

Топ украинских писателей современности — Юрий Андрухович

Немалое влияние на современную украинскую литературу имел украинский писатель, друг и тезка Юрия Издрика, Юрий Андрухович. Как и Издрик, Андрухович родился на Франковщине, правда, в областном центре, который в 1960-м году назывался Станислав. Учился в специализированной школе №5 с углубленным изучением немецкого языка. Сейчас, кроме украинского и немецкого знает также английский, польский и русский языки.

В 1982-м году Андрухович окончил редакторское отделение Украинского полиграфического Института во Львове. А в 1991-м добавил еще одно образование, окончив Высшие литературные курсы при Литературном Институте им. А. М. Горького в Москве.

В 1985 году основал во Львове литературную группировку "Бу-Ба-Бу" ("Бурлеск-Балаган-Буфонада"). Кроме Андруховича, который имел прозвище "Патриарх" из-за того, что был самым старшим, в группировку входили также Виктор Неборак (Прокуратор) и Александр Ирванец (Подскарбий). Первый свое прозвище получил из-за своей склонности к анализу и литературоведению, а второй — из-за увлечения нумизматикой. "Бу-Ба-Бу" проводило творческие вечера, издавало произведения и тому подобное.

Также Андрухович присоединился к основанию постмодернистского течения в украинской литературе, которое условно называют "станиславским феноменом". Кроме Андруховича к нему относят Юрия Издрика, Тараса Прохасько, Владимира Ешкилева, Анну Кирпан, Владимира Мулика и других. Произведения писателей публиковались в журнале "Четверг", к созданию которого с третьего выпуска присоединился Андрухович.

В конце 80-х писатель был известен как активный деятель первобытного, либерально-демократического движения "Рух".

В 1997 году отдельными изданиями появляются четыре книги Андруховича: "Экзотические птицы и растения" (стихи), книга прозы (романы "Рекреации" и "Московиада"), роман "Перверзия", ставший культовым произведением, книга эссе "Дезориентация на местности".

Впоследствии западная критика сравнит писателя по значимости в мировой литературе с Умберто Эко.

В общем Андрухович имеет в своем творчестве шесть поэтических сборников, семь романов, ряд рассказов и сборников эссе.

Произведения Андруховича переведены и изданы в Польше, Германии, Канаде, Венгрии, Финляндии, Хорватии (отдельными книгами), США, Швеции, Испании, России, Австрии (отдельными публикациями).

Андрухович имеет активную гражданскую позицию — поддерживает евроинтеграцию Украины, был участником Евромайдана. В частности, именно он зачитал текст "Обращение Евромайдана к политикам" на народном вече 8 декабря 2013 года, где обращались как к власти, так и к оппозиционным политикам относительно требований Евромайдана.

Стихи писателя также стали основой для песен известных исполнителей. В частности, в 2006 году группа "Мертвый петух" выпустила студийный альбом"Песни Мертвого петуха", тексты для которого были взяты из сборника "Песни для мертвого петуха" Юрия Андруховича, который он подготовил специально для группы. Поэт рассказал, что в один момент песен на его стихи стало очень много, и он решил создать для группы сборник, который будет заполнен стихами без рифм, которые не будут подходить для песен.

Топ украинских писателей современности — Оксана Забужко

Украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко стала автором романа, который дал старт украинскому книжному рынку, является самым широко переведенным в мире украинским прозаическим произведением. Но прежде чем написать "Полевые исследования по украинскому сексу", Забужко прошла непростой путь.

Родившись в Луцке в 1960-м году, она с семьей уже через 8 лет вынуждена была переехать в Киев. Все потому, что отца писательницы обнаружило КГБ, которое преследовало его несколько лет. Из-за этого не удалось в 1973-м опубликовать первый поэтический сборник Забужко "Весенняя акварель", который должно было издать издательство "Молодежь" с предисловием известного украинского писателя Михаила Стельмаха.

В столице она закончила философский факультет (1977-1982) и аспирантуру по эстетике (1985) Киевского университета имени Тараса Шевченко.

В 1990-м году Забужко присоединилась к Революции на граните — студенческим акциям ненасильственного гражданского неповиновения, целью которых было недопущение подписания нового союзного договора и перевыборы в Верховный Совет УССР.

Долгое время она работала преподавателем. В своей жизни читала лекции в Гарвардском, Йельском, Колумбийском. А с 1992-го стала преподавать украинистику в Университете штата Пенсильвания как приглашенный писатель. В 1994 автор получила стипендию Фонда Фулбрайта и преподавала в Гарвардском и Питтсбургском университетах.

Первую поэтическую книгу Забужко смогла издать только в 1985 году. Впоследствии она вспоминала неизданный в 1973-м году сборник с позитивом:

"Если я обязана Советской власти чем-то хорошим, то это тем, что она вовремя положила конец моей "литературной карьере" — на целый брежневский период, — иначе я весьма быстро научилась бы, как подражать дядям и тетям из редакций, и, наверное, так и не докопалась бы до собственного голоса, как оно обычно и происходит с литературными "вундеркиндами".

Основные темы творчества писательницы — национальная идентичность и гендер.

Произведения Забужко получили также международное признание, особенно широкое — в Центральной и Восточной Европе. Ее стихи переводились на 16 языков мира и в 1997-м году были удостоены Поэтической Премии Global Commitment Foundation (Фонда Всемирного Обязательства, США).

Оксана Забужко живет на писательские гонорары. Значительная часть ее дохода — поступает от книг, изданных за рубежом. Произведения Забужко смогли завоевать европейские страны, и имеют своих сторонников в США.

Нередко она обращается к украинской истории ХХ века. В частности, уделяет много внимания эпосу УПА, демонизированной советской историографией.

Забужко поддержала Оранжевую революцию. Перед ней писательница написала статью в WSJ"Украинская Солидарность", где предсказала массовые протесты.

Впоследствии, на первых президентских слушаниях в ноябре 2005-го года, выступление Оксаны Забужко вызвало большой ажиотаж. Она подняла тему того, что за все годы независимости Украина так и не выработала самостоятельной политики в гуманитарной сфере — ни информационной, ни культурной. Более того, писательница утверждала, что Украина за годы независимости элементарно выпала из числа культурных наций. Она призывала к немедленной выработке квалифицированной, долгосрочной программы стратегических реформ на всех участках гуманитарного развития.

В своем творчестве писательница имеет 6 поэтических сборников, ряд прозаических произведений и даже философские труды.

Сейчас Забужко продолжает жить и работать в Украине, и говорит, что не планирует выезжать за границу.

Топ украинских писателей современности — Лина Костенко

Этот список, наверное, было бы невозможно представить, без классика украинской литературы, поэтессы-шестидесятницы Лины Васильевны Костенко. Хотя сейчас она не так активно издает произведения, количество произведений Лины Костенко, ставших классикой украинской литературы, трудно пересчитать на пальцах обеих рук.

Лина Костенко родилась 19 марта 1930 г. в городке Ржищеве на Киевщине в семье учителей, а в 6 лет перебралась в Киев.

Отец поэтессы, педагог и полиглот Василий Костенко самостоятельно овладел 12 языками и преподавал в местной школе едва ли не все предметы. В 1936 году его как "врага народа" осудили на 10 лет концлагерей.

На отлично окончив школу, Костенко сначала поступила в Киевский педагогический институт имени Горького, а затем продолжила свое обучение в Московском литературном институте Горького.

Она стала одной из первых и самых примечательных в плеяде молодых украинских поэтов, выступивших на рубеже 50-60-х годов. Сборники ее стихов "Лучи земли" (1957) и "Паруса" (1958) вызвали интерес читателя и критики, а книга "Путешествия сердца", которая вышла в 1961г., не только закрепила успех, но и засвидетельствовала настоящую творческую зрелость поэтессы, поставила ее имя среди выдающихся мастеров украинской поэзии.

В начале 1960-х участвовала в литературных вечерах киевского Клуба творческой молодежи, где вместе с ней были такие писатели как Иван Дзюба, Евгений Сверстюк, Иван Светличный, Василий Симоненко, Станислав Тельнюк, Иван Драч и Николай Винграновский.

Поддерживала движение шестидесятников — подписала письмо-протест против арестов украинской интеллигенции, присутствовала на судебных заседаниях и писала письма в поддержку украинских заключенных.

За годы своего творческого пути Лина Костенко издала 20 поэтических сборников, три романа — "Маруся Чурай", "Берестечко" и "Записки украинского сумасшедшего", а также ряд поэм.

Произведения Лины Костенко чрезвычайно популярны среди украинцев. В 2025-м году директор издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Иван Малкович рассказал, что Костенко является самым цитируемым современным украинским писателем, ко дням ее рождения украинская молодежь устраивает многочисленные флешмобы по всей Украине, а одна из посвященных ей страниц в фейсбуке имеет более миллиона подписчиков.

"Ее называют королевой украинской поэзии ХХ века… Ее поэтическими и прозаическими строками читатели высказываются о множестве тем и вещей", — написал Малкович в заметке к 95-летию Лины Костенко.

Сейчас она продолжает жить в Киеве. В 2025-м году Костенко дала большое интервью Сергею Жадану, где поговорила о литературном процессе последних ста лет и людях, которые его творили, о вызовах, которые нас определяют, и вопросах, которые остаются.

А в октябре 2025-го Костенко стала лицом модного бренда GASANOVA, зачитав свое стихотворение "Между прочим".

