Нацотбор-2026: сколько украинцев проголосовали за LELÉKA, LAUD и Jerry Heil
В Украине 7 февраля состоялся Национальный отбор на конкурс "Евровидение-2026". По результатам отбора победительницей стала исполнительница LELÉKA, которая представит Украину на нынешнем конкурсе в Австрии.
Она получила наибольшее возможное количество баллов — по 10 баллов от зрителей и жюри. В то же время "Суспільне" рассказало, сколько именно зрителей проголосовали за победительницу.
Как происходит процесс выбора победителя
Традиционно, по правилам Нацотбора, представитель Украины на "Евровидении" определяется совместным голосованием зрителей и жюри. И жюри, и зрители расставляют десятку финалистов от 1 до 10 места.
Зрительское голосование происходило в мобильном приложении Дія и с помощью СМС.
В то же время, если итоговое количество баллов является равным, то преимущество имеет тот участник, который получил больше баллов от зрителей.
Как голосовали зрители в Дії
В приложении "Дія" во время зрительского голосования в прямом эфире проголосовали 208 391 украинец. Голоса распределились так:
- LELÉKA — 54 830 голосов — 26,311%;
- LAUD — 35 189 голосов — 16,886%;
- Jerry Heil — 33 034 голоса — 15,852%;
- KHAYAT — 17 144 голоса — 8,227%;
- Mr. Vel — 15 809 голосов — 7,586%;
- The Elliens — 14 363 голоса — 6,892%;
- Molodi — 12 400 голосов — 5,95%;
- Monokate — 11 963 голоса — 5,741%;
- Valeriya Force — 7 928 голосов — 3,804%;
- "ЩукаРыба" — 5 731 голос — 2,75%.
Как проголосовали зрители в СМС-голосовании
В СМС-голосовании приняли участие 19 209 человек. Их голоса за финалистов конкурса распределились так:
- LELÉKA — 5 220 голосов — 27,17%;
- Jerry Heil — 2 687 голосов — 13,99%;
- LAUD — 2 674 голоса — 13,92%;
- KHAYAT — 1 863 голоса — 9,7%;
- Mr. Vel — 1 713 голосов — 8,92%;
- The Elliens — 1 640 голосов — 8,54%;
- Molodi — 1 115 голосов — 5,8%;
- Monokate — 939 голосов — 4,89%;
- "ЩукаРыба" — 715 голосов — 3,72%;
- Valeriya Force — 643 голоса — 3,35%.
Как проголосовали жюри Нацотбора
В состав жюри "Нацотбора-2026" вошли:
- Руслана — победительница Евровидения-2004;
- Zlata Ognevich — певица и сонграйтерка;
- Евгений Филатов — украинский композитор и певец;
- Виталий Дроздов — генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа";
- Константин Томильченко — режиссер и хореограф-постановщик.
От жюри финалисты получили следующие баллы:
- LELÉKA — 10
- LAUD — 9
- Jerry Heil — 8
- Mr. Vel — 7
- Monokate — 6
- KHAYAT — 5
- Valeriya Force — 4
- "ЩукаРыба" — 3
- Molodi — 2
- The Elliens — 1 балл.
По итогам голосования зрителей и оценки жюри победу одержала LELÉKA. Она представит Украину на Евровидение, которое пройдет в мае в Вене.
- Первый полуфинал состоится 12 мая;
- Второй полуфинал — 14 мая;
- Гранд-финал — 16 мая.
Ранее Фокус объяснял, что у Lelѐka, которая едет на Евровидение, появились очень большие проблемы.
Напомним, что речь певицы Русланы вызвал бурную реакцию сети из-за слов в поддержку исполнительницы Lelѐka, которая выиграла Нацотбор к песенному конкурсу. Пользователи требуют провести повторное голосование из-за влияния на результаты.
До этого на Origin Stage презентовали песни всех финалистов украинского отбора на Евровидение-2026. На сцену не вышла только Monokate (Екатерины Павленко), которая уехала на музыкальную конференцию в Нидерланды.
Фокус вел текстовую трансляцию Нацотбора, ведущими которого в этом году стали Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк.