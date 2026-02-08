Нацотбор-2026: сколько украинцев проголосовали за LELÉKA, LAUD и Jerry Heil

В Украине 7 февраля состоялся Национальный отбор на конкурс "Евровидение-2026". По результатам отбора победительницей стала исполнительница LELÉKA, которая представит Украину на нынешнем конкурсе в Австрии.

Она получила наибольшее возможное количество баллов — по 10 баллов от зрителей и жюри. В то же время "Суспільне" рассказало, сколько именно зрителей проголосовали за победительницу.

Как происходит процесс выбора победителя

Традиционно, по правилам Нацотбора, представитель Украины на "Евровидении" определяется совместным голосованием зрителей и жюри. И жюри, и зрители расставляют десятку финалистов от 1 до 10 места.

Зрительское голосование происходило в мобильном приложении Дія и с помощью СМС.

В то же время, если итоговое количество баллов является равным, то преимущество имеет тот участник, который получил больше баллов от зрителей.

Как голосовали зрители в Дії

В приложении "Дія" во время зрительского голосования в прямом эфире проголосовали 208 391 украинец. Голоса распределились так:

Відео дня

LELÉKA — 54 830 голосов — 26,311%; LAUD — 35 189 голосов — 16,886%; Jerry Heil — 33 034 голоса — 15,852%; KHAYAT — 17 144 голоса — 8,227%; Mr. Vel — 15 809 голосов — 7,586%; The Elliens — 14 363 голоса — 6,892%; Molodi — 12 400 голосов — 5,95%; Monokate — 11 963 голоса — 5,741%; Valeriya Force — 7 928 голосов — 3,804%; "ЩукаРыба" — 5 731 голос — 2,75%.

Как проголосовали зрители в СМС-голосовании

В СМС-голосовании приняли участие 19 209 человек. Их голоса за финалистов конкурса распределились так:

LELÉKA — 5 220 голосов — 27,17%; Jerry Heil — 2 687 голосов — 13,99%; LAUD — 2 674 голоса — 13,92%; KHAYAT — 1 863 голоса — 9,7%; Mr. Vel — 1 713 голосов — 8,92%; The Elliens — 1 640 голосов — 8,54%; Molodi — 1 115 голосов — 5,8%; Monokate — 939 голосов — 4,89%; "ЩукаРыба" — 715 голосов — 3,72%; Valeriya Force — 643 голоса — 3,35%.

Как проголосовали жюри Нацотбора

В состав жюри "Нацотбора-2026" вошли:

Руслана — победительница Евровидения-2004;

Zlata Ognevich — певица и сонграйтерка;

Евгений Филатов — украинский композитор и певец;

Виталий Дроздов — генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа";

Константин Томильченко — режиссер и хореограф-постановщик.

От жюри финалисты получили следующие баллы:

LELÉKA — 10 LAUD — 9 Jerry Heil — 8 Mr. Vel — 7 Monokate — 6 KHAYAT — 5 Valeriya Force — 4 "ЩукаРыба" — 3 Molodi — 2 The Elliens — 1 балл.

По итогам голосования зрителей и оценки жюри победу одержала LELÉKA. Она представит Украину на Евровидение, которое пройдет в мае в Вене.

Первый полуфинал состоится 12 мая;

Второй полуфинал — 14 мая;

Гранд-финал — 16 мая.

Ранее Фокус объяснял, что у Lelѐka, которая едет на Евровидение, появились очень большие проблемы.

Напомним, что речь певицы Русланы вызвал бурную реакцию сети из-за слов в поддержку исполнительницы Lelѐka, которая выиграла Нацотбор к песенному конкурсу. Пользователи требуют провести повторное голосование из-за влияния на результаты.

До этого на Origin Stage презентовали песни всех финалистов украинского отбора на Евровидение-2026. На сцену не вышла только Monokate (Екатерины Павленко), которая уехала на музыкальную конференцию в Нидерланды.

Фокус вел текстовую трансляцию Нацотбора, ведущими которого в этом году стали Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк.