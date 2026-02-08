Нацвідбір-2026: скільки українців проголосували за LELÉKA, LAUD та Jerry Heil

В Україні 7 лютого відбувся Національний відбір на конкурс "Євробачення-2026". За результатами відбору переможницею стала виконавиця LELÉKA, яка представить Україну на цьогорічному конкурсі в Австрії.

Вона здобула найбільшу можливу кількість балів — по 10 балів від глядачів та журі. Водночас "Суспільне" розповіло, скільки саме глядачів проголосували за переможницю.

Як відбувається процес вибору переможця

Традиційно, за правилами Нацвідбору, представник України на "Євробаченні" визначається спільним голосуванням глядачів та журі. І журі, і глядачі розставляють десятку фіналістів від 1 до 10 місця.

Глядацьке голосування відбувалося в мобільному застосунку Дія та за допомогою СМС.

Водночас, якщо підсумкова кількість балів є рівною, то перевагу має той учасник, який отримав більше балів від глядачів.

Як голосували глядачі в Дії

У застосунку "Дія" під час глядацького голосування у прямому ефірі проголосували 208 391 українець. Голоси розподілились так:

LELÉKA — 54 830 голосів — 26,311%; LAUD — 35 189 голосів — 16,886%; Jerry Heil — 33 034 голоси — 15,852%; KHAYAT — 17 144 голоси — 8,227%; Mr. Vel — 15 809 голосів — 7,586%; The Elliens — 14 363 голоси — 6,892%; Molodi — 12 400 голосів — 5,95%; Monokate — 11 963 голоси — 5,741%; Valeriya Force — 7 928 голосів — 3,804%; "ЩукаРиба" — 5 731 голос — 2,75%.

Як проголосували глядачі в СМС-голосуванні

У СМС-голосуванні взяли участь 19 209 осіб. Їхні голоси за фіналістів конкурсу розподілились так:

LELÉKA — 5 220 голосів — 27,17%; Jerry Heil — 2 687 голосів — 13,99%; LAUD — 2 674 голоси — 13,92%; KHAYAT — 1 863 голоси — 9,7%; Mr. Vel — 1 713 голосів — 8,92%; The Elliens — 1 640 голосів — 8,54%; Molodi — 1 115 голосів — 5,8%; Monokate — 939 голосів — 4,89%; "ЩукаРиба" — 715 голосів — 3,72%; Valeriya Force — 643 голоси — 3,35%.

Як проголосували журі Нацвідбору

До складу журі "Нацвідбору-2026" увійшли:

Руслана — переможниця Євробачення-2004;

Zlata Ognevich — співачка та сонграйтерка;

Євген Філатов — український композитор і співак;

Віталій Дроздов — генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа";

Костянтин Томільченко — режисер і хореограф-постановник.

Від журі фіналісти отримали наступні бали:

LELÉKA — 10 LAUD — 9 Jerry Heil — 8 Mr. Vel — 7 Monokate — 6 KHAYAT — 5 Valeriya Force — 4 "ЩукаРиба" — 3 Molodi — 2 The Elliens — 1 бал.

За підсумками голосування глядачів та оцінювання журі перемогу здобула LELÉKA. Вона представить Україні на Євробачення, яке пройде в травні у Відні.

Перший півфінал відбудеться 12 травня;

Другий півфінал — 14 травня;

Гранд-фінал — 16 травня.

