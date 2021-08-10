Инвесторы вывели биткоинов на $33 млн: что происходит на фоне подорожания криптовалюты

BTC впервые за долгое время подорожал до $46 тыс., однако инвесторы обеспокоены давлением со стороны регуляторов.

Отток средств из инвестиционных проектов и биткоин-фондов продолжается уже пятую неделю подряд на фоне подорожания криптовалюты.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные менеджера цифровых активов CoinShares.

За последнюю финансовую неделю, которая завершилась в пятницу, 6 августа, держатели вывели биткоинов на сумму $33 млн, что на $13,3 млн больше по сравнению в предыдущей неделей. Как отметили аналитики из CoinShares, общий отток криптовалюты составил почти $26 млн, при этом в июле BTC вывели намного меньше, чем в мае и июне.

Аналитики CoinShares считают, что такая ситуация сложилась в связи с жесткими мерами регулирования криптовалютного рынка по всему миру. Инвесторы проявляют осторожность и выводят деньги в то время, как международные регулирующие органы проявляют повышенный интерес к биткоину, биржам криптовалют и холдерам.

"Все внимание уделяется криптовалюте, потому что со всеми новыми финансовыми продуктами и инновационными решениями, направленными на защиту инвесторов, правительства будут задаваться вопросом, хорошая ли это идея? И поэтому они собираются глубже изучить эти вопросы", — объяснил технический директор поставщика инфраструктуры AllianceBlock Маттейс де Врис.

В понедельник, 9 августа, курс биткоина достиг 11-недельного максимума и подскочил выше $46 тыс. C середины июля cамая популярная в мире криптовалюта подорожала на 46%.

Данные CoinShares показали отток в размере $2,8 млн из Ethereum за прошлую неделю, при этом неделей ранее он составил почти $9 млн. 5 августа блокчейн получил масштабное обновление "Лондонский хард-форк", которое вызвало большое беспокойство как у аналитиков, так и у инвесторов. Стоимость "эфира" подскочила на 7% спустя час после апгрейда.

Недавно cтало известно, что биржа Binance легализуется из-за давления регуляторов. Как объяснил глава Чанпэн Чжао, компания планирует официально зарегистрироваться и открыть штаб-квартиры, если того потребуют местные власти.

Ранее писали, что биткоины массово выводили с криптобиржи Binance. За двое суток, 27-28 июля, "киты" перевели биткоинов на $1,6 млрд — это был крупнейший отток активов на Binance с 19 апреля, когда курс биткоина достиг отметки в $56 тысяч. Эксперты считают, что инвесторов отпугнули новые правила работы криптовалютной биржи.

Сообщали также, как купить биткоины в Украине и на что их можно потратить. В 2021 году есть множество способов распорядиться криптовалютой, некоторые заведения даже начали принимать ее к оплате.