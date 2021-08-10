Інвестори вивели біткоіни на $33 млн: що відбувається на тлі подорожчання криптовалюти

BTC вперше за довгий час подорожчав до $46 тис., однак інвестори стурбовані тиском з боку регуляторів.

Відтік коштів з інвестиційних проектів та біткоїн-фондів триває вже п'ятий тиждень поспіль на тлі подорожчання криптовалюти.

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Про це пише Reuters, посилаючись на дані менеджера цифрових активів CoinShares.

За останній фінансовий тиждень, який завершився в п'ятницю, 6 серпня, власники вивели біткоїни на суму $33 млн, що на $13,3 млн більше порівняно з попереднім тижнем. Як зазначили аналітики з CoinShares, загальний відтік криптовалюти склав майже $26 млн, при цьому в липні BTC вивели набагато менше, ніж в травні і червні.

Аналітики CoinShares вважають, що така ситуація склалася через жорсткі заходами регулювання криптовалютного ринку у всьому світі. Інвестори проявляють обережність і виводять гроші тоді як міжнародні регулятивні органи виявляють підвищену цікавість до біткоїнів, бірж криптовалюти і холдерів.

"Вся увага приділяється криптовалюті, тому що з усіма новими фінансовими продуктами та інноваційними рішеннями, спрямованими на захист інвесторів, уряди шукатимуть відповіді на запитання, чи гарна це ідея? І тому вони збираються глибше вивчити ці питання", — пояснив технічний директор постачальника інфраструктури AllianceBlock Маттейс де Вріс.

У понеділок, 9 серпня, курс біткоїна досяг 11-тижневого максимуму і підскочив вище $46 тис. З середини липня найпопулярніша у світі криптовалюта подорожчала на 46%.

Дані CoinShares показали відтік розміром $2,8 млн з Ethereum за минулий тиждень, при цьому тижнем раніше він становив майже $9 млн. 5 серпня блокчейн отримав масштабне оновлення "Лондонський хард-форк", яке викликало велике занепокоєння як у аналітиків, так і у інвесторів. Вартість "ефіру" підскочила на 7% через годину після апгрейда.

Нещодавно cтало відомо, що біржа Binance легалізується через тиск регуляторів. Як пояснив глава Чанпен Чжао, компанія планує офіційно зареєструватися і відкрити штаб-квартири, якщо того вимагатиме місцева влада.

Раніше писали, що біткоїни масово виводили з криптобіржі Binance. За дві доби, 27-28 липня, "кити" перевели біткоїни на $1,6 млрд — це був найбільший відтік активів на Binance з 19 квітня, коли курс біткоїна досяг позначки $56 тисяч. Експерти вважають, що інвесторів відлякали нові правила роботи криптовалютної біржі.

Повідомляли також, як купити біткоїни в Україні і на що їх можна витратити. У 2021 року є безліч способів розпорядитися криптовалютою, деякі заклади навіть почали приймати її до оплати.