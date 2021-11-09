Конструктор чат-ботов и трекер домашних животных. 5 уникальных стартапов из Украины

Украинские стартаперы придумали программы, в которых можно хранить данные из соцсетей и другие файлы умерших, заботливый трекер для кошек и собак и прочие полезные вещи.

Недавно Фокус рассказывал о восьми стартапах, которые представят Украину на всемирно известной выставке потребительской электроники CES 2022 в Лас-Вегасе. А сегодня мы познакомим вас с молодыми и перспективными стартапами, работающими в сфере услуг, образования, предпринимательства и фудтеха. Возможно, в следующий раз именно они займут места в украинском павильоне на CES. Как говорится, запомните эти имена.

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Songster: поем и учим английский

[ + – ] Если какое-то слово вам непонятно, то Songster его объяснит и переведет

Приложение не станет предлагать вам заучивать песенки на английском. Андрей Ильницкий, основатель стартапа и единственный его разработчик, взял на вооружение другой подход: вы слушаете любимые песни, и если какое-то слово вам непонятно, то Songster его объяснит и переведет. Во время прослушивания трека достаточно коснуться экрана в тот момент, когда звучит неизвестное слово, чтобы тут же получить его перевод.

Идея пришла во время прослушивания песни Эминема. Андрея зацепила од­на фраза, значение которой он не понял, а потому за переводом обра­тил­ся к голосовому помощнику Si­­ri, а затем подумал: "А почему бы не создать продукт, который будет пе­­ре­водить слова песен по запросу са­мос­то­я­тельно?" Через месяц появился Songster.

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Ильницкий считает, что преимущество его продукта в том, что контент (в дан­ном случае песни) пользователь может выбирать сам в неогра­ни­чен­­ном количестве, тогда как другие сер­висы по изучению иностранных языков предлагают контент только из своего набора, чем ограничивают уче­ников. На данный момент Songster подтягивает треки из Apple Music, в будущем стартапер обещает интегра­цию со Spotify и расширение для видео­фай­лов (фильмов, сериалов, шоу). Пока что сервис работает только на iOS-ус­тройствах (он совсем молодой — был запущен весной 2021 года), но надеемся, что в будущем мы получим Android-версию.

Интересный факт о Songster

Андрей Ильницкий ни копейки не вложил в разработку — хватило собственных знаний, а на марке­тинг потратил $1 тыс. из личных сбережений.

ZooZy: для домашних животных

[ + – ] Приложение и трекер ZooZy оценят владельцы кошек и собак

Приложение и трекер ZooZy оценят владельцы кошек и собак, ведь он не только отслеживает жизненно важные показатели питомца, но и дает советы по уходу за ним. По словам основателя стартапа Игоря Соловьева, программа поможет понять, какими порциями кормить зверюшек в зависимости от типа корма, а трекер вовремя просигнализирует об ухудшении здоровья, и хозяева смогут своевременно обратиться к ветеринару. Разработчики обещают внедрить функцию связи с ветклиниками, чтобы хозяева имели возможность оперативно переслать доктору отчет о состоянии питомца, если вдруг с ним что-то случится. Идет работа над внедрением таких функций, как калькулятор, наполнение базы советов и рекомендаций, оцифровка питания; уже приступили к разработке хардверной части проекта — трекера. Также программистами предусмотрена интеграция с другими гаджетами для животных, устройствами "Интернета вещей". А пока внедрены функции блокнота, календаря и магазина с товарами для домашних животных (есть доставка).

Интересный факт о ZooZy

Рынок гаджетов для питомцев составляет $100 млрд, а прогно­зи­ру­емый рост в ближайшем будущем — от 5% до 20% в различных сег­ментах, поэтому пе­ред ZooZy от­крываются прекрасные перс­пективы на между­народной арене.

Foodstr: помощь для любителей ЗОЖ

[ + – ] Необходимо навести камеру смартфона на штрих-код, а дальше дело техники

Любители ЗОЖ, новоиспеченные родители и все, кто обеспокоен состоянием здоровья, наверняка захотят иметь в своем телефоне такого помощника. Приложение сканирует штрих-код того или иного продовольственного товара и мгновенно сообщает, содержит ли он вредные добавки и какие именно. Для этого необходимо навести камеру смартфона на штрих-код, а дальше дело техники: программа сама найдет в своей обширной базе данных сведения о том или ином продукте и оценит, насколько вредны или полезны его компоненты.

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Основатели стартапа — Михаил Минов, Павел Ковалев, Иван Иванов, а также команда из ­13 человек. По словам стартаперов, многие люди сегодня не доверяют тому, что написано на этикетках товаров и что говорится о них в рекламе. Поэтому они решили вывести производителей на чистую воду и сделать так, чтобы потребители знали всю правду о продуктах, которые принимают в пищу.

Пока что сервис работает бесплатно, но в будущем планируется внедрение подписной модели для тех, кто захочет воспользоваться дополнительным функционалом. Разработчики уверены, что их продукт будет популярен, ведь на украинском рынке у них всего один конкурент — "Сканер еды". Также из доступного на данный момент функционала стоит отметить пользовательские списки покупок и возможность делиться ими, новости об исследованиях в области диетологии, полная информация о разных консервантах и их воздействии на организм.

По словам основателей сервиса, в течение первых трех месяцев после запуска Foodstr скачали более 10 тыс. раз. При этом время использования приложения за одну сессию в среднем составляет 9 мин.

Интересный факт о стартапе Foodstr

В стартап инвестировали сами основатели. Сумма составила $70 тыс.

Bank of Memories: цифровое наследство

[ + – ] Что случится со всем диджитал-наследием, когда человека не станет?

Каждый из нас оставляет за собой цифровой след — миллионы байт в виде фото, видео, аудио и текстовых файлов на страницах соцсетей, на сайтах и в блогах. Но что случится со всем диджитал-наследием, когда человека не станет? Этим вопросом озаботились стартаперы Ирина Савицкая, Андрей Меланчик и Андрей Булавинов. Они создали сервис, позволяющий хранить и передавать права на так называемую цифровую копию человека.

Идея создания сервиса пришла к одному из основателей стартапа тогда, когда он узнал о тяжелом диагнозе, поставленном его маме. Он подумал о том, смогут ли узнать его дети, какой была их бабушка. Ведь останутся лишь его воспоминания, альбом с фотоснимками и видеоролик. Так возник Bank of Memories.

Сервис уже имеет приложение в App Store и предоставляет следующие услуги: место для хранения всех собранных файлов, ранее созданных человеком, составление семейного древа, оцифровка и "оживление" фотографий родственников, запись и хранение сообщений, которые потом будут переданы будущему поколению. Также при желании можно будет составить завещание, распределяющее права владения цифровыми активами. Это позволит сохранить и передать накопления в виде криптовалюты.

Интересный факт про Bank of Memories

Как заявляют разработчики, система хранения диджитальных активов и функция завещания работают благодаря технологии блокчейн.

GoodPromo: конструктор чат-ботов

[ + – ] Код написан на языке программирования Scala

Сервис поможет любому пред­при­ни­мателю создать умного электронного секретаря в считаные минуты, причем каких-либо навыков и знаний в сфере IT не потребуется. GoodPromo разработали Александр Гураль и его команда, состоящая из трех человек. Код написан на языке программирования Scala (на нем же написаны коды для LinkedIn, Twitter, Netflix, AirBnB).

"Наша миссия — сделать так, чтобы технологии персонализации онлайн-бизнеса были доступны каждому предпринимателю", — говорит Александр.

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По словам стартапера, с помощью GoodPromo можно наладить ком­му­никацию с потенциальными клиентами и партнерами, получать больше конверсий с веб-ресурса. Большим плюсом является то, что сервис доступен бесплатно. Од­­на­­ко если вы хотите подключить до­­полнительный функционал, тогда придется заплатить. Но цены весьма демократичны — от $10 до $20 еже­­месячно, в зависимости от ко­ли­чес­тва уникальных посетителей сайта.

Конечно, у конструктора чат-ботов есть конкуренты, например Typeform и Drift, однако украинский продукт имеет ряд преимуществ, среди которых: интуитивно понятный интерфейс конструктора, низкие тарифы, приятный и понятный интерфейс чат-бота, мобильная версия, персонализация диалогов, возможность интегрирования чат-бота в amoCRM, Telegram, email и любые онлайн-сервисы.

Интересный факт о GoodPromo

Стартаперы не привлекали инвестиций в проект, а вкладывали в него лишь собственные знания и время.