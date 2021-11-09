Конструктор чат-ботів та трекер домашніх тварин. 5 унікальних стартапів з України

Українські стартапери придумали програми, в яких можна зберігати дані із соцмереж та інші файли померлих, дбайливий трекер для котів та собак та інші корисні речі.

Нещодавно Фокус розповідав про вісім стартапів, які представлять Україну на всесвітньо відомій виставці споживчої електроніки CES 2022 у Лас-Вегасі. А сьогодні ми познайомимо вас з молодими та перспективними стартапами, які працюють у сфері послуг, освіти, підприємництва та фудтеху. Можливо наступного разу саме вони займуть місця в українському павільйоні на CES. Як кажуть, запам'ятайте ці імена.

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Songster: співаємо та вчимо англійську

[ + – ] Якщо якесь слово вам незрозуміле, то Songster його пояснить та перекладе

Додаток не стане пропонувати вам заучувати пісеньки англійською. Андрій Ільницький, засновник стартапу та єдиний його розробник, узяв на озброєння інший підхід: ви слухаєте улюблені пісні, і якщо якесь слово вам незрозуміле, то Songster його пояснить та перекладе. Під час прослуховування треку достатньо торкнутися екрану в той момент, коли звучить невідоме слово, щоб отримати його переклад.

Ідея прийшла під час прослуховування пісні Емінема. Андрія зачепила одна фраза, значення якої він не зрозумів, а тому за перекладом звернувся до голосового помічника Siri, а потім подумав: "А чому б не створити продукт, який перекладатиме слова пісень на запит самостійно?" За місяць з'явився Songster.

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Ільницький вважає, що перевага його продукту в тому, що контент (у цьому випадку пісні) користувач може вибирати сам у необмеженій кількості, тоді як інші послуги з вивчення іноземних мов пропонують контент лише зі свого набору, чим обмежують учнів. Зараз Songster підтягує треки з Apple Music, у майбутньому стартапер обіцяє інтеграцію зі Spotify та розширення для відеофайлів (фільмів, серіалів, шоу). Поки що сервіс працює тільки на iOS-пристроях (він зовсім молодий — був запущений навесні 2021 року), але сподіваємося, що в майбутньому ми отримаємо Android-версію.

Цікавий факт про Songster

Андрій Ільницький жодної копійки не вклав у розробку — вистачило власних знань, а на маркетинг витратив $1 тис. з власних заощаджень.

ZooZy: для домашніх тварин

[ + – ] Додаток та трекер ZooZy оцінять власники котів та собак

Додаток та трекер ZooZy оцінять власники кішок та собак, адже він не тільки відстежує життєво важливі показники вихованця, а й дає поради щодо догляду за ним. За словами засновника стартапу Ігоря Соловйова, програма допоможе зрозуміти, якими порціями годувати звіряток залежно від типу корму, а трекер вчасно просигналізує про погіршення здоров'я, і господарі зможуть вчасно звернутися до ветеринара. Розробники обіцяють запровадити функцію зв'язку з ветклініками, щоб господарі мали змогу оперативно переслати лікареві звіт про стан вихованця, якщо раптом із ним щось трапиться. Йде робота над впровадженням таких функцій, як калькулятор, наповнення бази порад та рекомендацій, оцифрування харчування; вже розпочали розробку хардверної частини проєкту — трекера. Також програмістами передбачено інтеграцію з іншими гаджетами для тварин, пристроями "Інтернету речей". А поки що впроваджено функції блокноту, календаря та магазину з товарами для домашніх тварин (є доставка).

Цікавий факт про ZooZy

Ринок гаджетів для вихованців становить $100 млрд, а прогнозоване зростання найближчим часом — від 5% до 20% у різних сегментах, тому перед ZooZy відкриваються чудові перспективи на міжнародній арені.

Foodstr: допомога для любителів ЗСЖ

[ + – ] Необхідно навести камеру смартфона на штрих-код, а далі справа техніки

Любителі ЗСЖ, новоспечені батьки та всі, хто стурбований станом здоров'я, напевно захочуть мати у своєму телефоні такого помічника. Додаток сканує штрих-код того чи іншого продовольчого товару та миттєво повідомляє, чи містить він шкідливі добавки та які саме. Для цього необхідно навести камеру смартфона на штрих-код, а далі справа техніки: програма сама знайде у своїй великій базі даних відомості про той чи інший продукт та оцінить, наскільки шкідливі чи корисні його компоненти.

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Засновники стартапу — Михайло Мінов, Павло Ковальов, Іван Іванов, а також команда з 13 осіб. За словами стартаперів, багато людей сьогодні не довіряють тому, що написано на етикетках товарів та що йдеться про них у рекламі. Тому вони вирішили вивести виробників на чисту воду і зробити так, щоб споживачі знали всю правду про продукти, які вживають.

Поки що сервіс працює безкоштовно, але в майбутньому планується запровадження підписної моделі для тих, хто захоче скористатися додатковим функціоналом. Розробники впевнені, що їхній продукт буде популярним, адже на українському ринку вони мають лише одного конкурента — "Сканер їжі". Також з доступного нині функціоналу варто зазначити списки покупок і можливість ділитися ними, новини про дослідження в галузі дієтології, повна інформація про різних консервантів та їх вплив на організм.

За словами засновників сервісу, протягом перших трьох місяців після запуску Foodstr завантажили понад 10 тис. разів. При цьому час використання програми за одну сесію в середньому становить 9 хв.

Цікавий факт про стартапу Foodstr

У стартап інвестували самі фундатори. Сума становила $70 тис.

Bank of Memories: цифрова спадщина

[ + – ] Що трапиться з усією діджитал-спадщиною, коли людини не стане?

Кожен з нас залишає за собою цифровий слід – мільйони байт у вигляді фото, відео, аудіо та текстових файлів на сторінках соцмереж, на сайтах та у блогах. Але що станеться з усією діджитал-спадщиною, коли людини не стане? Цим питанням перейнялися стартапери Ірина Савицька, Андрій Меланчик та Андрій Булавінов. Вони створили сервіс, що дозволяє зберігати та передавати права на так звану цифрову копію людини.

Ідея створення сервісу прийшла до одного із засновників стартапу тоді, коли він дізнався про важкий діагноз, поставлений його мамі. Він подумав про те, чи зможуть дізнатися його діти, якою була їхня бабуся. Адже залишаться лише його спогади, альбом із фотознімками та відеоролик. Так виник Bank of Memories.

Сервіс вже має додаток у App Store і надає такі послуги: місце для зберігання всіх зібраних файлів, раніше створених людиною, складання сімейного дерева, оцифрування та "пожвавлення" фотографій родичів, запис та зберігання повідомлень, які потім будуть передані майбутньому поколінню. Також за бажання можна буде скласти заповіт, що розподіляє права на володіння цифровими активами. Це дозволить зберегти та передати накопичення у вигляді криптовалюти.

Цікавий факт про Bank of Memories

Як заявляють розробники, система зберігання діджитальних активів та функція заповіту працюють завдяки технології блокчейн.

GoodPromo: конструктор чат-ботів

[ + – ] Код написаний мовою програмування Scala

Сервіс допоможе будь-якому підприємцю створити розумного електронного секретаря за лічені хвилини, причому жодних навичок та знань у сфері IT не потрібно. GoodPromo розробили Олександр Гураль та його команда, що складається з трьох осіб. Код написаний мовою програмування Scala (нею ж написані коди для LinkedIn, Twitter, Netflix, AirBnB).

"Наша місія зробити так, щоб технології персоналізації онлайн-бізнесу були доступні кожному підприємцю", — говорить Олександр.

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За словами стартапера, за допомогою GoodPromo можна налагодити комунікацію з потенційними клієнтами та партнерами, отримувати більше конверсій із веб-ресурсу. Великим плюсом є те, що сервіс доступний безкоштовно. Однак, якщо ви хочете підключити додатковий функціонал, тоді доведеться заплатити. Але ціни вельми демократичні — від $10 до $20 щомісяця, залежно кількості унікальних відвідувачів сайту.

Звичайно, конструктор чат-ботів має конкурентів, наприклад Typeform і Drift, проте український продукт має низку переваг, серед яких: інтуїтивно зрозумілий інтерфейс конструктора, низькі тарифи, приємний і зрозумілий інтерфейс чат-бота, мобільна версія, персоналізація діалогів, можливість інтегрування чат-бота в amoCRM, Telegram, email та будь-які онлайн-сервіси.

Цікавий факт про GoodPromo

Стартапери не залучали інвестицій у проєкт, а вкладали в нього лише власні знання та час.