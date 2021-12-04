$15 млн за 15 минут: OPPO рекордно быстро продала партию новых Reno 7

Спрос на свежие модели в Китае оказался настолько высок, что онлайн-магазины оформляли примерно по 40 заказов в секунду.

Компания OPPO рекордно быстро продала новые смартфоны из серии Reno 7 и заработала $15,5 млн. О таком достижении представители бренда сообщили в китайской социальной сети Weibo, передает портал GSM Arena.

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В пятницу OPPO выпустила в Китае три новых модели смартфонов: Reno7, Reno7 Pro и Reno7 SE. Как утверждает компания, спрос на линейку оказался таким большим, что все устройства из первой партии раскупили уже спустя 15 минут после старта. Заказы принесли компании доход в 100 млн юаней.

Отмечается, что большую часть Reno7 купили через фирменный магазин, однако сторонние продавцы Tmall, JD.com и Suning также внесли свой вклад. Компания заявила, что объем продаж оказался на 150% больше, чем в случае с серией Reno 6, однако не привела данных по конкретным моделям.

[ + – ] Новые смартфоны из линейки Oppo Reno 7 Фото: Oppo

Топовый Reno7 Pro на китайском рынке стоит $580, а бюджетный Reno7 SE — $345. За $15,5 млн можно купить примерно 25 тысяч самых дорогих моделей линейки и до 45 тысяч самых дешевых, а реальное количество продаж должно находиться посредине. Таким образом, Oppo продавала более 2300 устройств в минуту или почти 40 смартфонов в секунду.

В настоящее время серия Oppo Reno7 доступна только в Китае, однако вскоре может попасть и на зарубежный рынок. Все они оснащены высокочувствительными экранами AMOLED с частотой обновления 90 Гц, однако отличаются процессорами и некоторыми другими характеристиками. Стандартная версия получила чип Qualcomm Snapdragon 778G, Pro — Dimensity 1200-Max, а SE — Dimensity 900 от Mediatek.

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