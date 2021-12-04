$15 млн за 15 хвилин: OPPO рекордно швидко продала партію нових Reno 7

Попит на нові моделі в Китаї виявився настільки високим, що онлайн-магазини оформляли приблизно по 40 замовлень в секунду.

Компанія OPPO рекордно швидко продала нові смартфони із серії Reno 7 і заробила $15,5 млн. Про таке досягнення представники бренду повідомили у китайській соціальній мережі Weibo, передає портал GSM Arena.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

У п'ятницю OPPO випустила у Китаї три нові моделі смартфонів: Reno7, Reno7 Pro та Reno7 SE. Як стверджує компанія, попит на лінійку виявився таким великим, що всі пристрої першої партії розкупили вже через 15 хвилин після старту. Замовлення принесли компанії дохід у 100 млн юанів.

Зазначається, що більшу частину Reno7 купили через фірмовий магазин, проте сторонні продавці Tmall, JD.com та Suning також зробили свій внесок. Компанія заявила, що обсяг продажів виявився на 150% більше, ніж у випадку із серією Reno 6, проте не привела даних щодо конкретних моделей.

[ + – ] Нові смартфони з лінійки Oppo Reno 7 Фото: Oppo

Топовий Reno7 Pro на китайському ринку коштує $580, а бюджетний Reno7 SE – $345. За $15,5 млн можна купити приблизно 25 тисяч найдорожчих моделей лінійки і до 45 тисяч найдешевших, а реальна кількість продажів має лежати посередині. Таким чином, Oppo продавала понад 2300 пристроїв за хвилину або майже 40 смартфонів за секунду.

В даний час серія Oppo Reno7 доступна тільки в Китаї, проте незабаром може потрапити на закордонний ринок. Всі вони оснащені високочутливими екранами AMOLED із частотою оновлення 90 Гц, проте відрізняються процесорами та деякими іншими характеристиками. Стандартна версія отримала чіп Qualcomm Snapdragon 778G, Pro – Dimensity 1200-Max, а SE – Dimensity 900 від Mediatek.

Раніше фахівці бенчмарку AnTuTu назвали найпотужніші Android-смартфони листопада. Флагманський сегмент очолив Xiaomi Black Shark 4S Pro на базі Snapdragon 888 Plus, а середній ціновий сегмент — iQOO Z5 зі Snapdragon 778G.

Названо також топ-6 смартфонів, які випустять до кінця 2021 року. Бренди планують випустити не лише флагмани, а й бюджетні моделі.

Фокус також склав топ 15 найкращих бюджетних смартфонів в Україні. На ринку представлені гарні пристрої, які мало в чому поступаються флагманам, але при цьому коштують у рази дешевше.